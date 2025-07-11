Новости Наука и космос 11.07.2025 comment views icon

«Катастрофа для космической науки»: NASA увольняет более 2100 сотрудников

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

«Катастрофа для космической науки»: NASA увольняет более 2100 сотрудников

Несмотря на то, что Илон Маск уже не руководит Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), администрация президента США Дональда Трампа продолжает проводить массовые сокращения госслужащих.

По информации Politico, около 2 тыс. 145 высокопоставленных чиновников NASA вскоре должны быть уволены в рамках продолжающейся кампании администрации Трампа по сокращению штата госслужащих. Речь идет о сотрудниках со статусом G-13, G-14 и G-15, как правило, это специалисты и менеджеры, чьи зарплаты достигают шестизначных цифр.

Эти сотрудники входят в группу из 2 тыс. 700 госслужащих, которые согласились добровольно уйти со своих должностей после того, как у Трампа им предложили досрочный выход на пенсию, выходное пособие и отсроченные отставки. При этом у Трампа хотят сократить бюджет NASA на следующий год на 25%. Специалисты из исследовательского центра Pew Research Center отмечают, что когда-то NASA считалось одним из лучших мест на государственной службе в США и было третьим по популярности государственным агентством после Службы национальных парков и Почтовой службы. 

«Это катастрофа для космической науки и астрофизики. Глобальная катастрофа, а не только для американцев», — подчеркнула по этому поводу физик-теоретик Чанда Прескод-Вайнштейн. 

По словам астрофизика Роберта Ратледжа, 607 сотрудников NASA уходят из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде. Ратледж подчеркнул, что такие масштабные сокращения лишат США многолетнего лидерства в области астрофизики. 

Еще 311 сотрудников должны уволиться из Космического центра Кеннеди во Флориде. Космический центр Джонсона в Техасе должны покинуть 366 сотрудников, из Исследовательского центра Лэнгли в Вирджинии уволят 281 сотрудника. 

Подразделения научных миссий NASA сокращены почти на 50%, тогда как финансирование программы пилотируемых космических полетов увеличено. Предложенный бюджет предусматривает закрытие 41 космической миссии. При этом закон о примирении бюджетов, подписанный 4 июля, выделил около $10 млрд на пилотируемые космические программы NASA.

Кроме этого циркулирует информация, что администрация Трампа хочет приватизировать часть государственных служб, включая Национальную метеорологическую службу, Национальное управление океаническими и атмосферными исследованиями, которые до этого предоставляли услуги бесплатно.

Источник: Futurism

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