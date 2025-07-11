«Катастрофа для космической науки»: NASA увольняет более 2100 сотрудников

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Несмотря на то, что Илон Маск уже не руководит Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), администрация президента США Дональда Трампа продолжает проводить массовые сокращения госслужащих.

По информации Politico, около 2 тыс. 145 высокопоставленных чиновников NASA вскоре должны быть уволены в рамках продолжающейся кампании администрации Трампа по сокращению штата госслужащих. Речь идет о сотрудниках со статусом G-13, G-14 и G-15, как правило, это специалисты и менеджеры, чьи зарплаты достигают шестизначных цифр.

Эти сотрудники входят в группу из 2 тыс. 700 госслужащих, которые согласились добровольно уйти со своих должностей после того, как у Трампа им предложили досрочный выход на пенсию, выходное пособие и отсроченные отставки. При этом у Трампа хотят сократить бюджет NASA на следующий год на 25%. Специалисты из исследовательского центра Pew Research Center отмечают, что когда-то NASA считалось одним из лучших мест на государственной службе в США и было третьим по популярности государственным агентством после Службы национальных парков и Почтовой службы.

«Это катастрофа для космической науки и астрофизики. Глобальная катастрофа, а не только для американцев», — подчеркнула по этому поводу физик-теоретик Чанда Прескод-Вайнштейн.

По словам астрофизика Роберта Ратледжа, 607 сотрудников NASA уходят из Центра космических полетов имени Годдарда в Мэриленде. Ратледж подчеркнул, что такие масштабные сокращения лишат США многолетнего лидерства в области астрофизики.

Еще 311 сотрудников должны уволиться из Космического центра Кеннеди во Флориде. Космический центр Джонсона в Техасе должны покинуть 366 сотрудников, из Исследовательского центра Лэнгли в Вирджинии уволят 281 сотрудника.

Подразделения научных миссий NASA сокращены почти на 50%, тогда как финансирование программы пилотируемых космических полетов увеличено. Предложенный бюджет предусматривает закрытие 41 космической миссии. При этом закон о примирении бюджетов, подписанный 4 июля, выделил около $10 млрд на пилотируемые космические программы NASA.

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Кроме этого циркулирует информация, что администрация Трампа хочет приватизировать часть государственных служб, включая Национальную метеорологическую службу, Национальное управление океаническими и атмосферными исследованиями, которые до этого предоставляли услуги бесплатно.

Источник: Futurism