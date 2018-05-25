КГГА оборудовала весь наземный общественный транспорт и центральную часть города бесплатным Wi-Fi (карта)
КГГА, команда Kyiv Smart City и коммунальное предприятие «Киевпастранс» сделали подарок киевлянам и гостям города к Дню Киева, оборудовав весь наземный городской пассажирский транспорт, центральную часть города и основные туристические маршруты бесплатным Wi-Fi.
Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров на своей facebook-странице.
Таким образом, бесплатный Wi-Fi получили 1211 единиц наземного городского пассажирского транспорта Киева, включая троллейбусы, трамваи и автобусы.
Также к бесплатному Wi-Fi (его можно найти по названию KyivSmartCity) можно подключиться в следующих локациях:
- парк имени Тараса Шевченко;
- метро Золотые Ворота;
- метро Дворец Спорта;
- метро Майдан Незалежности;
- метро Дворец «Украина»;
- Михайловская площадь;
- Софиевская площадь;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- НСК «Олимпийский»;
- район Фуникулера.
Источник: КГГА