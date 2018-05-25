КГГА оборудовала весь наземный общественный транспорт и центральную часть города бесплатным Wi-Fi (карта)

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КГГА, команда Kyiv Smart City и коммунальное предприятие «Киевпастранс» сделали подарок киевлянам и гостям города к Дню Киева, оборудовав весь наземный городской пассажирский транспорт, центральную часть города и основные туристические маршруты бесплатным Wi-Fi.

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров на своей facebook-странице.

Таким образом, бесплатный Wi-Fi получили 1211 единиц наземного городского пассажирского транспорта Киева, включая троллейбусы, трамваи и автобусы.

Также к бесплатному Wi-Fi (его можно найти по названию KyivSmartCity) можно подключиться в следующих локациях:

парк имени Тараса Шевченко;

метро Золотые Ворота;

метро Дворец Спорта;

метро Майдан Незалежности;

метро Дворец «Украина»;

Михайловская площадь;

Софиевская площадь;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

НСК «Олимпийский»;

район Фуникулера.

Источник: КГГА