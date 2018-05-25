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КГГА оборудовала весь наземный общественный транспорт и центральную часть города бесплатным Wi-Fi (карта)
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КГГА оборудовала весь наземный общественный транспорт и центральную часть города бесплатным Wi-Fi (карта)

КГГА оборудовала весь наземный общественный транспорт и центральную часть города бесплатным Wi-Fi (карта)

КГГА, команда Kyiv Smart City и коммунальное предприятие «Киевпастранс» сделали подарок киевлянам и гостям города к Дню Киева, оборудовав весь наземный городской пассажирский транспорт, центральную часть города и основные туристические маршруты бесплатным Wi-Fi.

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров на своей facebook-странице.

Таким образом, бесплатный Wi-Fi получили 1211 единиц наземного городского пассажирского транспорта Киева, включая троллейбусы, трамваи и автобусы.

Также к бесплатному Wi-Fi (его можно найти по названию KyivSmartCity) можно подключиться в следующих локациях:

  • парк имени Тараса Шевченко;
  • метро Золотые Ворота;
  • метро Дворец Спорта;
  • метро Майдан Незалежности;
  • метро Дворец «Украина»;
  • Михайловская площадь;
  • Софиевская площадь;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • НСК «Олимпийский»;
  • район Фуникулера.

Источник: КГГА

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