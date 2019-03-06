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КГГА собирается провести капитальную модернизацию наружного освещения столицы, заменив все ртутные и натриевые светильники на светодиодные (LED)
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КГГА собирается провести капитальную модернизацию наружного освещения столицы, заменив все ртутные и натриевые светильники на светодиодные (LED)

КГГА собирается провести капитальную модернизацию наружного освещения столицы, заменив все ртутные и натриевые светильники на светодиодные (LED)

Вчера на пленарном заседании сессии Киевского городского совета депутаты утвердили Городскую целевую программу внешнего освещения Киева на период 2019-2022 годов.

По словам исполняющего обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры Ивана Шпилевого, основной целью программы является достижение социальных и экономических эффектов, которые позволят значительно повысить уровень безопасности жителей и гостей города.

Достичь этого собираются за счет модернизации уличного освещения; уменьшения энергозатрат при освещении улиц города за счет использования энергосберегающих технологий; уменьшения расходов бюджета столицы за счет повышения эффективности использования элементов системы наружного освещения города; создания комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения и т.д.

В частности, программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

  • капитальный ремонт сети наружного освещения Киева с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные;
  • развитие и модернизация сетей наружного освещения улиц, транспортных магистралей, парков и скверов;
  • строительство и ремонт сетей архитектурно-декоративного освещения;
  • строительство и модификация сетей внешнего освещения придомовых территорий в Киеве;
  • техническое переоснащение системы управления и контроля наружным освещением столицы;
  • приобретение коммунальной техники и оборудования для уличного освещения.

Напомним, что в прошлом году столичную улицу Салютную начали оснащать умным освещением, зарядками для гаджетов и электромобилей, а в позапрошлом — установили «умное» освещение отдельных пешеходных переходов с сенсорными датчиками и солнечными батареями.

Источник: КГГА

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