Киберполиция поймала под Киевом майнеров криптовалют, которые похитили электроэнергии на 500 тыс. грн. Им грозит до трех лет лишения свободы

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Сотрудники Департамента Киберполиции совместно со Следственным управлением полиции Киевской области установили, что в селе Новоселки Вышгородского района неизвестные незаконно подключили майнинговую ферму к трансформатору, таким образом похищая электроэнергию. По оценке полиции, организаторы схемы похитили электроэнергии на сумму более 500 000 гривен.

Сейчас в зданиях, где располагается оборудование для майнинга криптовалют продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 188-1 («Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.

Напомним, что в мае текущего года полицейские из Николаева конфисковали оборудование, которое проходило по делу о краже электроэнергии у «Николаевоблэнерго», а затем начали самостоятельно майнить с его помощью криптовалюту.

Источник: Киберполиция