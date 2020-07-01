Киберполиция поймала под Киевом майнеров криптовалют, которые похитили электроэнергии на 500 тыс. грн. Им грозит до трех лет лишения свободы
Сотрудники Департамента Киберполиции совместно со Следственным управлением полиции Киевской области установили, что в селе Новоселки Вышгородского района неизвестные незаконно подключили майнинговую ферму к трансформатору, таким образом похищая электроэнергию. По оценке полиции, организаторы схемы похитили электроэнергии на сумму более 500 000 гривен.
Сейчас в зданиях, где располагается оборудование для майнинга криптовалют продолжаются санкционированные обыски. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 188-1 («Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается.
Напомним, что в мае текущего года полицейские из Николаева конфисковали оборудование, которое проходило по делу о краже электроэнергии у «Николаевоблэнерго», а затем начали самостоятельно майнить с его помощью криптовалюту.
Источник: Киберполиция