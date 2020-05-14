Николаевские полицейские майнили криптовалюту на конфискованном оборудовании. Они также избили бывшего владельца, вымогая $30 тыс. и пароли от ПК

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Стало известно об очередном случае своеволия правоохранителей, связанном с майнингом криптовалют. Государственное бюро расследований в Николаеве ведет расследование в отношении местных сотрудников полиции, подозреваемых в избиении гражданина, у которого они ранее изъяли оборудование для майнинга. Часть изъятого оборудования правоохранители незаконно использовали для добычи биткоинов, а также требовали у бывшего владельца $30 000.

Как сообщает пресс-служба ГБР в городе Николаеве, в марте 2020 года сотрудники Корабельного отделения Нацполиции в Николаевской области изъяли 544 специальных ASIC Bitmain Antminer для майнинга криптовалют. 21 апреля 2020 полицейские провели обыски у гражданина, который, по версии следствия, был причастен к администрированию указанного оборудования. После обыска правоохранители доставили гражданина в отделение полиции, где избили его.

В ходе внутреннего расследования ГБР установило, что часть изъятого оборудования правоохранители незаконно присвоили. Его обнаружили при обыске у одного из подозреваемых полицейских.

Как сообщает региональное издание «Новости-N», разузнавшее подробности дела от источника в прокуратуре, оборудование, изъятое в марте, проходило по делу о краже электроэнергии, где заявителем выступало «Николаевоблэнерго». В рамках следственных мероприятий сотрудники Нацполиции обнаружили криптоферму в одном из районных сел.

В какой-то момент бывшие владельцы криптофермы обнаружили, что несколько изъятых у них ASIC-майнеров постоянно находятся в сети — и на них осуществляется майнинг биткоинов. По этому поводу администратор криптофермы написал заявление в ГБР. В бюро открыли уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий. И вскоре после этого администратор, написавший заявление в ГБР, был жестоко избит. По данным собеседника «Новости-N» в прокуратуре, избили его сотрудники Витовского райотдела полиции — лично начальник райотдела, его заместитель и двое оперативников.

Пострадавший утверждает, что поводом для избиения послужило не только его заявление в ГБР, но и отказ выплатить сотрудникам полиции $30 000, а также сообщить им пароли от компьютеров.

Реагируя на заявление, ГБР обыскало подозреваемых правоохранителей: начальника Витовского (Жовтневого) райотдела полиции Николаевской области подполковника Дмитрия Носова, его заместителя – начальника следственного отделения Юрия Гаркуши и нескольких оперативников. В ходе обысков сотрудники ГБР обнаружили пропавшее оборудование.

На данный момент продолжается досудебное расследование по факту присвоения или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовным производствах осуществляет прокуратура Николаевской области. Оперативное сопровождение — Николаевское Управление ДВБ Национальной полиции Украины.

Источник: AIN и «Новости-N»