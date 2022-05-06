Киберполиция разоблачила хакеров, которые воровали деньги через фишинговые сайты

Киберполицейские Винницкой области разоблачили преступную хакерскую группу, которая использовала скомпрометированные аккаунты поисковых сервисов, размещала рекламу с фишинговыми сайтами иностранных банков и присваивала деньги.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Отмечается, что одним из участников хакерской группы является 29-летний житель с. Якушивцы. Он покупал в Даркнете HTTP-cookie (файлы, хранящиеся в браузере и содержащие необходимые данные для входа в систему или аккаунты), что позволяло несанкционированно вмешиваться в аккаунты пользователей поисковых сервисов. Таким образом удалось присвоить как минимум 5 млн грн.

Со скомпрометированных аккаунтов злоумышленники платили за рекламу для фишинговых сайтов иностранных банков. Таким образом, эти мошеннические сайты выводились на первые позиции во время поиска. Далее злоумышленники получали учетные данные клиентов банков, пытавшихся авторизироваться на поддельных ресурсах. А уже с помощью полученных данных злоумышленники присваивали деньги. Отмечается, что группа рекламировала фишинговые сайты как в собственных целях, так и по заказу других хакеров.

В настоящее время правоохранители устанавливают окончательную сумму ущерба, нанесённого пострадавшим.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник: Киберполиция