Кіберполіція України припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників на суму понад 150 млн грн





Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тисяч вкладників. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень. Вкладникам пропонували пасивний дохід від інвестицій у внутрішній валюті проєкту, однак обготівкувати таку валюту було неможливо. За скоєне організаторам може загрожувати до восьми років за ґратами.

Шахрайську фінансову піраміду викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Встановлено, що схему організували четверо чоловіків віком від 26-ти до 43-х років. Фігуранти створили власний вебсайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 грн до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайта вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначали організатори.

Працівники поліції провели одинадцять обшуків за місцями мешкання, у автівках фігурантів та у магазині з продажу електротехніки. Обшуки одночасно проходили на Київщині, Черкащині та у столиці. У результаті вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи, мобільні телефони. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Кіберполіція України