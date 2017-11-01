«Киевметропроект» показал, как будут выглядеть станции метро на Виноградарь

О строительстве метро на Виноградарь мы писали уже не раз. Строительные работы должны начаться уже в следующем месяце. И вот сейчас архитектурный институт «Киевметропроект», работающий над проектом метро на Виноградарь, показал, как будут выглядеть все четыре новые станции.

«Мы полностью изменили вид станций, — говорит главный архитектор института «Киевметропроект» Ярослав Левандовский. — Так, на будущей станции «Проспект Правды» мы предлагаем использовать металлические панели свежего желтого цвета. Это у нас такая ассоциация с советской газетой «Правда», в честь которой когда-то был назван проспект. А если серьезно, то желтый — цвет солнца и радости. Сам проспект ко времени построения метро уже изменит свое название».

По словам главного архитектора, именно здесь для отделки стен впервые используют стеклянные панели вместо традиционной керамической плитки. Сквозь них можно будет рассматривать, из чего состоит станция, а подсветка позволит создать интересную игру полутеней.

Станция метро «Проспект Правды» будет создаваться в очень ограниченном пространстве, поэтому ее проектировали с боковыми платформами, вестибюль «развернули» перпендикулярно станции, а переход расположили над путями.

Станция метро «Мостицкая» разместиться около зеленой зоны недалеко от конечной остановки троллейбуса №5. Она получила аскетичный дизайн с зелеными стенами и гранитным полом. А вот выход сделали несколько необычным для Киева: на крыше павильона архитекторы планируют высадить настоящий газон.

Для станций, которые будут строиться после 2020 года (вторая очередь) также разработаны архитектурные проекты их внутреннего убранства.

Станция «Виноградарь» разместится посреди возводимого на месте садов «Пуща Водица» жилого массива сразу за гипермаркетом.

В данном случае архитекторы решили отказаться от традиционно выделенной путевой стены, что должно сделать станцию более просторной. Будет единая конструкция из белых крупногабаритных панелей. Кроме того, по всему потолку разместят 90 темно-фиолетовых светильников, которые будут напоминать гроздь винограда и перекликаться с названием станции.

У станции «Маршала Гречко» будет классический павильон с эскалаторами, которые доставляют пассажиров в вестибюль. Путевую стену украсят нишами, в которых разместятся вертикальные светильники. Потолок над путями будет рельефным и визуально отделенным от потолка платформы.

Все станции будут оборудованы звукопоглощающими панелями.

«Во всей подземке Киева очень шумно, люди не слышат друг друга, особенно когда подходит поезд, — поясняет Ярослав Левандовский. — При проектировании метро на Виноградарь по всей длине линии и на станциях построят шумозащитные экраны и панели. Для путей будут использованы специальные технологии и прокладки».

Не забыли разработчики и о пассажирах с ограниченными возможностями передвижения. Для них на каждой станции предусмотрен лифт. А для сотрудников метрополитена, работающих в ночные смены, построят отели.

Источник: vechirniykiev.com.ua