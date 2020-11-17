Киевский метрополитен объявил тендер на проект второго выхода с «Вокзальной»

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23 ноября КП «Киевский метрополитен» проведет тендер на реставрацию вестибюля станции метро «Вокзальная» и проектирование второго выхода, обратило внимание издание «Хмарочос».

Второй (более просторный) вход призван равномерно распределить потоки пассажиров, тем самым решив нынешнюю проблему с постоянными длинными очередями. Станция метро «Вокзальная», которая была открыта в 1960 году, является самой загруженной станцией киевского метро после «Лесной» и «Академгородка».

Ожидаемая стоимость составляет 71,4 млн грн. Рабочий проект должен быть готов к 31 декабря 2022 года. Еще два года отводят на строительство. То есть, второй выход из метро «Вокзальная» появится не раньше 2025 года. Разумеется, при условии реализации проекта в озвученные сроки.

Глава общественной организации Совет по урбанистике Киева Виталий Селик в собственной колонке вспоминает, что строительство второго выхода в 2008 году оценивали в 342,2 млн грн, а в свежей тендерной документации (пункт 6.3) есть уточнение, что ориентировочная сметная стоимость по состоянию на 1 июня 2020 года составляет 1,75 млрд грн. То есть, с учетом стоимости проектной документации получается суммарно 1,82 млрд грн.

Активист подчеркивает, что в большей степени проблема перегруженности станции «Вокзальная» обусловлена пересадками пассажиров с конечной станции скоростного трамвая. И предлагает в качестве более эффективного решения проблемы восстановление линии скоростного трамвая от центрального вокзала до Дворца Спорта. Предварительно, стоимость работ оценивается в 852 млн грн (проект готов прокредитовать Мировой банк).