Киевское метро больше не будет прежним. В этом году заменят турникеты, которые «бьют» пассажиров

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В этом году КП «Киевский метрополитен» установит на 15 станциях столичной подземки новые турникеты с поддержкой бесконтактной оплаты проезда. Об этом в комментарии 44.ua сообщила советник начальника Киевского метрополитена Наталка Макогон.

Новые турникеты установят вместо старых, которые работают на многих станциях еще с 1970-х годов. Тех самых опасных турникетов, что регулярно бьют пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Пассажиры метро часто жаловались на подобного рода инциденты. Собственно, именно поэтому старые турникеты решили заменить новыми. То есть, да, подраться со знаковым турникетом в киевском метро больше не получится даже при желании.

Что касается обновления, это те самые турникеты с поддержкой бесконтактной оплаты проезда, которые в начале прошлого года установили на станции Льва Толстого. Что интересно, первоначально говорилось, что эти турникеты являются отечественной разработкой и были произведены на украинских мощностях. В итоге оказалось, что новые турникеты заказали в словенской компании Riko за более чем 100 млн гривен.

По условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбидская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Позняки и Харьковская.

С точки зрения возможностей эти турникеты полностью идентичны уже хорошо знакомым так называемым желтым турникетам. То есть, они поддерживают все типы бесконтактных банковских карт, карты оплаты проезда, карточку киевлянина, бумажные или электронные QR-билеты, а также оплату посредством мобильных платежных систем Google Pay и Apple Pay.

Как мы недавно рассказывали, в 2019 году Киевский метрополитен перевез почти полмиллиарда пассажиров, максимальный пассажиропоток наблюдался на станции «Академгородок» (21,3 млн), минимальный — на «Днепре» (менее 1 млн).

Источник: 44.ua