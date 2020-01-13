В 2019 году Киевский метрополитен перевез почти полмиллиарда пассажиров, максимальный пассажиропоток наблюдался на станции «Академгородок» (21,3 млн), минимальный — на «Днепре» (менее 1 млн)

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Киевский метрополитен поделился итогами деятельности за прошедший 2019 год. За этот период столичная подземка перевезла 495 млн 300 тысяч пассажиров, что на 700 тыс. (половина однодневного пассажиропотока) меньше, чем в позапрошлом 2018 году.

Наиболее загруженной стала станция «Академгородок» — за год ей воспользовалось более 21,3 млн киевлян и гостей столицы. Интересно, что в 2018 году в лидерах была станция «Лесная», однако активная застройка западной пригородной зоны Киева и Ирпеня привели к увеличению пассажиропотока на станции «Академгородок».

Меньше всего пассажиров в 2019 году побывало на станции «Днепр», что исторически обусловлено ее положением. Данная станция приняла за год менее 1 млн пассажиров (938,6 тыс. человек). В общем же красная линия метро из 18 станций перевезла 203 млн 176 тыс. человек.

Второй по загруженности остается синяя линия метро, которой в прошлом году воспользовались 173 млн 200 тыс. пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции «Минская» (более 17 млн ​​в год), минимальный — на «Почтовой площади» (4,9 млн человек).

Зеленой линией в год воспользовались почти 118 млн 800 тысяч киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки наблюдались на станциях «Лукьяновская» (14 млн) и «Позняки» (14,8 млн), а минимальным отметился «Красный хутор» (1,8 млн).

Напомним, что в конце прошлого года у Кличко предложили новый вариант метро на Троещину — по Северному мосту, при этом на постройку необходимо 2-3 года и $300-500 млн. В текущем году в киевском метро также должен появиться 4G.

Источник: КП «Киевский метрополитен»