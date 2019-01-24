Фото: В киевском метро тестируют новые турникеты с поддержкой бесконтактной оплаты проезда

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КП «Киевский метрополитен» приступило к тестированию новых турникетов с поддержкой бесконтактной оплаты проезда — четыре экземпляра установили рядом с обычными моделями без поддержки бесконтактной оплаты на Льва Толстого.

Турникеты нового образца, которые вы можете видеть на фото выше, являются отечественной разработкой и были произведены на украинских мощностях. Увы, никаких технических подробностей о новых моделях пока нет.

Нові турнікети українського виробництва запускаються в тестовому режимі на станції “Льва Толстого”. Обладнання… Опубліковано КП "Київський метрополітен" Четвер, 24 січня 2019 р.

Если все пройдёт успешно, то в дальнейшем такие турникеты начнут устанавливать и на других станциях. С точки зрения возможностей они полностью идентичны уже хорошо знакомым так называемым желтым турникетам — модернизированным старым моделям, оснащенным специальными терминалами, принимающими к оплате банковские карты. То есть, как и модернизированные старые, новые поддерживают все типы бесконтактных банковских карт, а также оплату посредством мобильных платежных систем Google Pay и Apple Pay. Обычными (зелеными) картами метро оплатить проезд в этих новых турникетах не выйдет.

По состоянию на конец 2018 года в киевском метро насчитывается 130 турникетов, оснащенных терминалами с поддержкой бесконтактной оплаты. Хвастаясь преодолением рубежа в 28 млн поездок, оплаченных бесконтактным способом в июле прошлого года, «Киевский метрополитен» называл пять станций, где пассажиры чаще всего рассчитываются бесконтактным способом.

Источник: КП «Киевский метрополитен» Facebook