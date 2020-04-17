Киевстар: Использование трафика «Домашнего интернета» за первый месяц карантина выросло на 20%, объем загружаемого контента увеличился до 11 ГБ на абонента в сутки





Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что за первый месяц карантина использование трафика в сети «Домашний Интернет» выросло в среднем на 20%. А объем загруженного контента на сейчас составляет около 11 ГБ в сутки на абонента, что на 22% больше, чем обычно.

По данным Киевстар, наибольшее количество трафика потребляют абоненты в Полтавской, Львовской и Черновецкой областях. Так, в Полтавской области используют рекордные 15 ГБ в день на абонента.

Одновременно с ростом трафика, отмечается также рост спроса на подключение от новых абонентов. В частности, количество заявок увеличилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее активный рост новых подключений наблюдается в Днепропетровской и Киевской областях. Такой спрос вполне понятен, ведь много людей в условиях изоляции начали чаще пользоваться проводным интернетом дома как для личных, так и рабочих целей.

За время карантина к сети «Домашний Интернет» от Киевстар было подключено еще около 4500 квартир, при этом сотрудники, отвечающие за разворачивание сети, поддержку и подключение новых абонентов, продолжают работать в штатном режиме.

«Для того, чтобы продолжать обеспечивать качественной связью более 1 млн. абонентов, нам пришлось оперативно адаптироваться к работе в новых условиях. В первую очередь мы обеспечили наших специалистов средствами личной защиты, а в условиях ограничения работы общественного транспорта, организовали логистику, чтобы все заявки на подключения и ремонтные работы выполнялись вовремя. Также, понимая важность наличия интернета и возможные финансовые трудности наших абонентов, до конца карантина мы будем предоставлять услугу даже при отсутствии средств на счету (на скорости 3 Мбит/сек)», — прокомментировал начальник департамента фиксированной связи Киевстар, Сергей Сухорук.

В пресс-службе оператора также отметили, что на период карантина был значительно расширен доступ к видеоплатформе «Киевстар ТВ». Новым пользователям сервиса был предоставлен доступ ко всем новостным и шести детским телеканалам, а также обеспечен доступ к контенту «Всеукраинская школа онлайн» без дополнительной платы. У всех абонентов платных тарифов также есть возможность смотреть более 150 каналов и весь контент видеобиблиотеки «КиноХит HD».

Всего же компания реализовала ряд инициатив для поддержки абонентов на период карантина, инвестировав в их реализацию более 30 млн грн., а также дополнительно выделила 30 млн грн. благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине.

Источник: Киевстар