“Киевстар” оптимизирует программы лояльности: “Разговоры в кредит” отменены, их заменит “Отсрочка платежа”, подключение к «Золотому абоненту» прекращается

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С 30 января 2018 года компания “Киевстар” отменяет программу “Разговоры в кредит” для контрактных и бизнес-абонентов. Вместо этого всем абонентам, которые получают услуги на условиях контрактной формы обслуживания, будет подключена программа «Отсрочка платежа» начиная с 1 февраля 2018 года.

“С целью обеспечения абонентам возможности оставаться на связи даже в отсутствии средств на счете, Киевстар оптимизирует некоторые программы лояльности, и делает их более гибкими и удобными”, – отметили в пресс-службе оператора.

По условиям программы «Отсрочка платежа» для контрактных абонентов физических лиц устанавливается предел отключения услуг в размере среднемесячной суммы расходов и в трехкратном размере суммы среднемесячных расходов для абонентов малого и среднего бизнеса. Для бизнес-клиентов сегмента больших предприятий, предел отключения услуг не меняется.

В общем случае размер кредитного лимита по программе «Отсрочка платежа» определяется в зависимости от среднемесячной суммы расходов за последние четыре месяца, доступные кредитные лимиты: 10%, 25%, 50%, 100%, 200%, 300%. Погасить задолженность нужно до 19 числа следующего месяца включительно, проверить ее наличие можно с помощью запроса * 170 * 4 #.

Подключить, отключить или изменить процент кредитного лимита «Отсрочки платежа» можно через «Мой Киевстар», по номеру 466 * 35 или в ближайшем магазине Киевстар. При подключении программы лимит устанавливается по стандарту – в размере 100% от среднемесячных расходов за последние 4 месяца. Например, если абонент ежемесячно тратил на услуги связи 100 грн, то его стандартный лимит будет -100 грн. Подробно условия программы «Отсрочка платежа» указаны по следующей ссылке.

При этом также с 30.01.18 действие программы «Золотой абонент» будет распространяться только на абонентов, которые подключились к указанной дате, новые подключения к программе будут прекращены.

Источник: Киевстар