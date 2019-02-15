«Киевстар» опять закрывает старые тарифы и прекращает действие дополнительных интернет-пакетов (с 21 февраля по 15 апреля 2019 года)

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Мобильный оператор «Киевстар» опять закрывает часть старых тарифов и переводит абонентов на другие предложения. Как говорится в сообщении на официальном сайте, в период с 21 февраля по 15 апреля 2019 года прекращают свое действие некоторые устаревшие национальные и региональные тарифные линейки для абонентов предоплаченной формы обслуживания.

Абоненты устаревших тарифных планов, которых касаются эти изменения, будут проинформированы по меньшей мере за 7 дней в SMS-сообщении, при звонках на короткий номер 466, а также на страницах с условиями их тарифных планов в разделе «Архив тарифов».

«Каждому абоненту будет предложен альтернативный тарифный план с действующей линейки с улучшениями условий и большим объемом услуг. В действующих тарифных планах предоставляется больше минут для звонков на некоторые популярные направления, больше мегабайт мобильного интернета, больше дополнительных услуг. У абонентов будет возможность ознакомиться с предложенным пакетом услуг и, если он им не подойдет, смогут выбрать любой актуальный тарифный план и перейти на новые условия обслуживания.» — отметили в Киевстар.

Киевстар особо подчеркнул следующие моменты:

Если абонент не изменит свой тариф самостоятельно, то автоматическая замена произойдет в один из дней в период с 21 февраля по 15 апреля на предложенный тариф.

Даже после автоматического подключения предложенного оператором тарифа, абонент может изменить его бесплатно на любой другой из доступных.

При автоматической замене тарифного плана, в случае если абонент раньше получал полный пакет услуг по условиям предыдущего тарифа, он получит полный объем услуг с новым тарифом. Дата следующей оплаты останется без изменений.

Также оператор сделал объявление по поводу дополнительных интернет-пакетов:

«Поскольку действующие тарифные планы включают большой объем мегабайтов для использования услуги мобильного интернета, спрос на заказ дополнительных платных мегабайтов падает. Поэтому с 22.02.19 также прекращают свое действие такие интернет-пакеты: «Поиск», «Общение», «Развлечения», «Безлимитный Интернет», «Интернет 1000», «Свободный Интернет».»

В архиве тарифов «Киевстар» указано, что в период с 21 февраля по 3 марта будут закрыты следующие тарифы:

Безлім Відео 2017 (абонплата — 95 грн)

Безлім Відео 2017+ (абонплата — 90 грн)

Безлім Розмови 2017 (абонплата — 45 грн)

Безлім Розмови 2017+ (абонплата — 45 грн)

Безлім Соцмережі 2017 (абонплата — 65 грн)

Безлім Соцмережі 2017+ (абонплата — 60 грн)

Максимальний Безлім 2017+ (абонплата — 135 грн)

Максимальний Безлім 2017 (абонплата — 155 грн)

Напомним, что предыдущая волна закрытия старых тарифов «Киевстар» прошла с 15 января по 15 февраля 2019 года.

Источник: Киевстар, Liga.net