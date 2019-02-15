«Киевстар» опять закрывает старые тарифы и прекращает действие дополнительных интернет-пакетов (с 21 февраля по 15 апреля 2019 года)
Мобильный оператор «Киевстар» опять закрывает часть старых тарифов и переводит абонентов на другие предложения. Как говорится в сообщении на официальном сайте, в период с 21 февраля по 15 апреля 2019 года прекращают свое действие некоторые устаревшие национальные и региональные тарифные линейки для абонентов предоплаченной формы обслуживания.
Абоненты устаревших тарифных планов, которых касаются эти изменения, будут проинформированы по меньшей мере за 7 дней в SMS-сообщении, при звонках на короткий номер 466, а также на страницах с условиями их тарифных планов в разделе «Архив тарифов».
«Каждому абоненту будет предложен альтернативный тарифный план с действующей линейки с улучшениями условий и большим объемом услуг.
В действующих тарифных планах предоставляется больше минут для звонков на некоторые популярные направления, больше мегабайт мобильного интернета, больше дополнительных услуг.
У абонентов будет возможность ознакомиться с предложенным пакетом услуг и, если он им не подойдет, смогут выбрать любой актуальный тарифный план и перейти на новые условия обслуживания.» — отметили в Киевстар.
Киевстар особо подчеркнул следующие моменты:
- Если абонент не изменит свой тариф самостоятельно, то автоматическая замена произойдет в один из дней в период с 21 февраля по 15 апреля на предложенный тариф.
- Даже после автоматического подключения предложенного оператором тарифа, абонент может изменить его бесплатно на любой другой из доступных.
- При автоматической замене тарифного плана, в случае если абонент раньше получал полный пакет услуг по условиям предыдущего тарифа, он получит полный объем услуг с новым тарифом. Дата следующей оплаты останется без изменений.
Также оператор сделал объявление по поводу дополнительных интернет-пакетов:
«Поскольку действующие тарифные планы включают большой объем мегабайтов для использования услуги мобильного интернета, спрос на заказ дополнительных платных мегабайтов падает.
Поэтому с 22.02.19 также прекращают свое действие такие интернет-пакеты: «Поиск», «Общение», «Развлечения», «Безлимитный Интернет», «Интернет 1000», «Свободный Интернет».»
В архиве тарифов «Киевстар» указано, что в период с 21 февраля по 3 марта будут закрыты следующие тарифы:
- Безлім Відео 2017 (абонплата — 95 грн)
- Безлім Відео 2017+ (абонплата — 90 грн)
- Безлім Розмови 2017 (абонплата — 45 грн)
- Безлім Розмови 2017+ (абонплата — 45 грн)
- Безлім Соцмережі 2017 (абонплата — 65 грн)
- Безлім Соцмережі 2017+ (абонплата — 60 грн)
- Максимальний Безлім 2017+ (абонплата — 135 грн)
- Максимальний Безлім 2017 (абонплата — 155 грн)
Напомним, что предыдущая волна закрытия старых тарифов «Киевстар» прошла с 15 января по 15 февраля 2019 года.