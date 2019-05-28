«Киевстар» подключил к сети 4G дополнительные 115 населённых пунктов

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении территорию сети 4G. Теперь высокоскоростная связь стала доступной жителям ещё 115 населённых пунктов в 10 областях Украины, где проживает свыше 200 тыс. человек.

Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом в сети 4G появилась у жителей населённых пунктов Приазовское, Голованевск, Маньковка, Горошова, Залещики, Побугское и др. Абонентам, которые пользуются USIM-картами и 4G-смартфонами с 28 мая 2019 года предоставлены бонусные 10 тыс. МБ для мобильного интернета, которые можно использовать в течение 30 дней.

На текущий момент связь 4G от «Киевстар» доступная для жителей 6109 населенных пунктов, где проживает 27,7 млн человек, или 66,7% населения Украины.