«Киевстар» привлек полмиллиона новых абонентов и на 59% увеличил доходы от мобильного интернета

Оператор мобильной связи «Киевстар» опубликовал результаты работы за первый квартал 2018 года, за который ему удалось привлечь полмиллиона новых клиентов и увеличить общий доход компании на 10%. При этом количество абонентов оператора, которые используют мобильный интернет, выросло на 14%, а среднее потребление дата-трафика увеличилось до 1,5 ГБ на пользователя.

По сравнению с 1 кварталом 2017 года количество пользователей мобильного интернета выросло на 1,6 млн, а клиентов «Домашнего интернета» стало больше на 20 тыс. Общее количество активных абонентов выросло на 500 тысяч — до 26,5 млн — по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Среднее потребление мобильного дата-трафика в месяц выросло на 121% — до 1,5 ГБ на абонента. Но украинцы по-прежнему любят звонить друг другу – в среднем они используют 586 минут в месяц на пользователя, на 2% больше, чем в 1 квартале 2017 года. В то же время средний счет на абонента (ARPU) увеличился лишь на 4 грн, до 49 грн в месяц.

Рост потребления услуг и увеличение количества абонентов положительно повлияли на финансовые результаты компании. Так, в 1 квартале 2018 года общий доход компании вырос на 10%. Доходы от мобильной связи выросли почти на 11%, доходы от мобильного интернета за год увеличились почти на 59%, их доля составляет 33% в общем доходе от мобильной связи.

«Мы инвестировали много сил и средств в развитие мобильной связи в Украине, постоянно обновляем оборудование и приобрели больше всего спектра для внедрения 4G – и все ради того, чтобы наши абоненты пользовались самой качественной и современной связью Киевстар», — говорит Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия. – Нас очень радует, что все больше жителей Украины пользуются мобильным интернетом для общения, работы и образования».

Капитальные инвестиции (без учета стоимости лицензий) составили 687 млн грн. Киевстар продолжил развитие сети 3G, инвестируя в расширение покрытия. Так, на конец 1 квартала 2018 года услуга 3G Киевстар доступна на территории, где проживает 74% жителей Украины. Также в первом квартале текущего года Киевстар перечислил в бюджет Украины свыше 2,9 млрд грн налогов и сборов.

Источник: Киевстар