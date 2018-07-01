Киевстар, Vodafone и lifecell запустили в Украине 4G в диапазоне 1800 МГц [карты покрытия]

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Большая тройка операторов Киевстар, Vodafone и lifecell сегодня ночью запустила в Украине 4G в новом диапазоне 1800 МГц и отчиталась о первых результатах работы сети четвертого поколения.

Оператор Vodafone Украина приступил к запуску сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц 1 июля в 00:01. За первые часы работы 4G в новом покрытии клиенты Vodafone загрузили в два раза больше трафика, чем обычно в ночные часы.

C 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных пунктов в следующих областях: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская и Херсонская.

По мнению компании, новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить более широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов. Таким образом, сервисы 4G станут доступны миллионам украинцев.

Детальная информация о 4G-покрытии Vodafone Украина доступна по следующей ссылке.

В свою очередь Киевстар пока запустил 4G в диапазоне 1800 МГц только в Киеве, чтобы обеспечить «ковровое» покрытие на всей площади столицы. По данным компании, впоследствии 4G появится во многих городах Украины и даст возможность абонентам открыть еще больше возможностей для использования сети четвертого поколения. В частности, 3 июля LTE-1800 появится в Одессе, 5 июля — во Львове, а затем и в других областных центрах Украины.

Оценить покрытие Киевстар 4G-связью можно по следующей ссылке.

1 июля 2018 года оператор lifecell также запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в наибольшем количестве (232) населенных пунктов Украины. До конца года оператор планирует обеспечить покрытие новым поколением связи для 1500 населенных пунктов, при этом 50% населения Украины получат доступ к технологии 4G.

Сегодня lifecell запустил сеть стандарта 4G в диапазоне 1800 МГц в 18 областях Украины. В отдельных городах Донецкой, Луганской, Кировоградской, Херсонской, Черновицкой и Закарпатской областей 4G доступен в диапазоне 2600 МГц, а до конца года запустится и в диапазоне 1800 МГц. Это даст абонентам оператора, среди которых 70% пользователей смартфонов, а почти 38% имеют LTE-модели, доступ к четвертому поколению высокоскоростного мобильного Интернета.

Карта покрытия 4G оператора lifecell доступна по следующей ссылке.

Источники: Киевстар, Vodafone, lifecell