“Киевстар” ввел новые USSD-коды, которые позволяют самостоятельно проверить, поддерживают ли 4G-связь смартфоны и SIM-карты абонентов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В преддверии проведения 4G-тендеров украинский оператор мобильной связи “Киевстар” ввел новые USSD-коды, с помощью которых его абоненты могут проверить, поддерживают ли их смартфоны и SIM-карты стандарт 4G/LTE.

Коды уже работают, при этом чтобы проверить:

будет ли работать SIM-карта в сети 4G – надо набрать код * 245 * 4 # вызов ;

; поддерживает ли телефон 4G-сети – надо набрать код * 245 * 5 # вызов.

В случае, если SIM-карта не поддерживает 4G, абоненты могут бесплатно заменить ее в фирменных магазинах Киевстар на USIM, которая поддерживает стандарт 4G.

«На данный момент в сети Киевстар зарегистрировано 40% смартфонов с поддержкой 4G/LTE. Но для того чтобы все наши клиенты с первого же дня коммерческого запуска 4G ощутили преимущества качественного ультрабыстрого мобильного интернета, мы сделали бесплатной замену SIM-карты», – прокомментировал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Напомним, что в январе 2018 года должен начаться первый 4G-тендер на радиочастоты в диапазоне 2600 МГц, который даст старт развитию технологии 4G/LTE в Украине. В результате абоненты получат скорость передачи данных в 6,5 раза выше, чем в сетях 3G, в 2,5 раза меньше время ожидания открытия интернет-страниц, в 10 раз больше емкость сети и т.д.

Источник: Киевстар