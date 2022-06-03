«Киевстар» запускает патриотический тариф LoveUA: 1200 минут на звонки по Украине, 15 ГБ трафика и дополнительные сервисы

Оператор связи «Киевстар» сообщил о создании нового тарифа под названием LoveUA. Он предназначен для тех абонентов, которым необходимо большое количество звонков на номера разных сетей Украины. Тариф доступен для контрактных и корпоративных абонентов.

Тарифы LOVE UA. Контракт и LOVE UA. Бизнес содержат 1200 минут для звонков на любые мобильные и фиксированные сети в Украине, а после их исчерпания остаются безлимитные звонки на номера «Киевстар». Пользователи тарифа также получают 15 ГБ мобильного интернета и неограниченный доступ к приложениям для образования, сервисам для видеозвонков, а также популярным мессенджерам и социальным сетям. Дополнительно в тарифах предусмотрена возможность подключить 2 Суперсилы, то есть дополнительные сервисы, наиболее отвечающие потребностям абонента.

Среди Суперсил в тарифе LOVE UA:

дополнительные 5 ГБ мобильного интернета;

300 минут на любые номера по Украине;

100 SMS по Украине;

сервис «Видео на ходу», позволяющий пользоваться популярными видеоресурсами без тарификации интернета;

SIM для планшета;

SIM для второго телефона;

специальный пакет «Киевстар ТВ»;

роуминг: 500 бонусных МБ и безлимит на 10 приложений, среди которых мессенджеры, онлайн карты и другие сервисы;

50 минут за границу: дополнительные минуты для звонков из Украины на мобильные и городские номера в 12 странах (Польша, Германия, Италия, Канада, США, Чехия, Румыния, Словакия, Израиль, Узбекистан, Индия и Китай).

Подключить тарифы LOVE UA. Контракт (150 грн за 4 недели) и LOVE UA. Бизнес (150 грн в месяц) можно на сайте оператора, по номерам 477 (контракт) и 466 (бизнес) или в приложении «Мой Киевстар».