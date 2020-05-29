Киевстар запустил 4G еще в 800 населенных пунктах, общее покрытие сети скоростного интернета достигло отметки 80% населения Украины





Оператор мобильной связи Киевстар сообщил о включении 4G-связи в 800 населенных пунктах 22 областей Украины, где проживает 573 тысячи людей. Таким образом на сегодня 4G-сеть оператора охватывает 12 тысяч населенных пунктов, где проживает 80% населения Украины.

В частности, скоростной интернет появился в населенных пунктах Бахмач Черниговской области, Згуровка в Киевской, Теофиополь в Хмельницкой, Бервенково в Харьковской и др.

Со времени запуска оператором 4G связи в апреле 2018 года, услугами по новой технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. За этот период объемы использования мобильного интернета в сети Киевстар увеличились с 325 до 649 Петабайтов. В сети 4G связи каждый абонент в среднем использует по 8 ГБ трафика на месяц, это почти в четыре раза больше, чем в сети 3G. Уже 7,8 млн абонентов Киевстар заменили SIM-карты на USIM, которые необходимы чтобы пользоваться услугами 4G.

В компании отметили, что Киевстар с 2015 года инвестировал в развитие в Украине новых технологий свыше 25 млрд грн. Компания обеспечивает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета среди других мобильных сетей Украины. Это подтверждают данные за 2018 и 2019 годы международных компаний Ookla и nPerf, которые анализируют скорость мобильных сетей во всем мире. Так, за последний год средняя скорость мобильного интернета в сети Киевстар была 27,7 Мб/с.

Напомним, что в сети оператора Киевстар уже 16,2 млн смартфонов, из которых 13 млн с поддержкой 4G (и даже 1000 штук с поддержкой 5G), в лидерах Xiaomi, Samsung и Apple.

Источник: Киевстар