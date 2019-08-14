Исследование nPerf: «Киевстар» — лидер по скорости (и качеству) мобильного интернета

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Новое исследование, результаты которого были опубликованы на сайте французской компании nPerf, указывает на то, что «Киевстар» продолжает оставаться бесспорным лидером по скорости мобильного интернета.

Как и американская Ookla, разработчик популярного ПО Speedtest для измерения скорости интернет-соединения, французская nPerf, специализируется на измерении скорости и качества доступа к сети интернет. В начале года мы рассматривали отчет этой компании по украинском рынке домашнего фиксированного широкополосного доступа в Интернет (ШПД).

Итак, свежий отчет nPerf, посвященный, как было отмечено выше, украинскому рынку мобильного интернета, вышел весьма показательным. Специалисты nPerf проанализировали более 23 тыс. тестов скорости, в которых участвовали абоненты всех мобильных операторов Украины в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Причем тесты проводились как в сети 4G, так и 2/3G, что позволяет всесторонне и более объективно оценить скорость мобильного оператора каждого оператора.

Замеры проводились в трех режимах: обычный тест скорости (10162 измерений), просмотр web-страниц (3814) и стриминг (2961). Большая часть измерений ожидаемо пришлась на сеть «Киевстара» (54,9%). Доли Vodafone и Lifecell соответственно составили 28,3% и 16,8%.

При этом только у Lifecell процент успешности выполнения тестов ниже 90%.

Как уже отмечалось выше, именно абоненты «Киевстар» последние 12 месяцев имели возможность пользоваться самым быстрым мобильным интернетом. Говоря конкретнее, в сети этого оператора средняя скорость передачи данных достигала 22,76 Мбит/с на прием (download) и 13,12 Мбит/с на передачу (upload). Это значительно выше, чем у конкурентов. У Vodafone эти показатели составляют соответственно 15,09 Мбит/с и 7,64 Мбит/с, а у Lifecell — 14,94 Мбит/с и 6,36 Мбит/с.

Графики ниже демонстрируют стабильность мобильного интернета в сетях «большой тройки» мобильных операторов Украины при высоких нагрузках за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, в том числе в дневное и ночное время суток.

Как видим, сеть «Киевстара» отличается большей устойчивостью к нагрузкам по сравнению с конкурентами.

А вот по показателю задержки в прохождении сигнала лидирует Lifecell — 61,65 мс (среднее значение). Впрочем, «Киевстар» отстает минимально с показателем 62,92 мс. Явным аутсайдером здесь является Vodafone с 83,92 мс, чему уж точно не обрадуются геймеры из числа абонентов компании.

А вот так обстоят дела со средними задержками в сетях операторов за исследуемый период:

График ниже демонстрирует среднее быстродействие при загрузке пяти самых посещаемых украинцами сайтов, за исключением YouTube:



Для оценки качества мобильного интернета при просмотре роликов на YouTube приведен отдельный график:

Отдельно специалисты nPerf выделяют долю 4G и 4G+ подключений в общем объеме на основании 15 950 тестов, выполненных с использованием 4G терминалов. Авторы отмечают, что у них не было технической возможности отсеять коммерческие точки.

По итогам комплексного анализа nPerf выставили каждому оператору итоговый балл и составили мини-рейтинг. Ниже вы можете видеть график с баллами, отражающий качество мобильного интернета в целом у каждого оператора, и сравнительную таблицу с основными показателями:

Остается добавить, что два предыдущих исследования, проведенные Ookla, тоже указывали, что самый быстрый мобильный интернет — у «Киевстара».

Источник: nPerf