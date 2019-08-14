Исследование nPerf: «Киевстар» — лидер по скорости (и качеству) мобильного интернета
Новое исследование, результаты которого были опубликованы на сайте французской компании nPerf, указывает на то, что «Киевстар» продолжает оставаться бесспорным лидером по скорости мобильного интернета.
Как и американская Ookla, разработчик популярного ПО Speedtest для измерения скорости интернет-соединения, французская nPerf, специализируется на измерении скорости и качества доступа к сети интернет. В начале года мы рассматривали отчет этой компании по украинском рынке домашнего фиксированного широкополосного доступа в Интернет (ШПД).
Итак, свежий отчет nPerf, посвященный, как было отмечено выше, украинскому рынку мобильного интернета, вышел весьма показательным. Специалисты nPerf проанализировали более 23 тыс. тестов скорости, в которых участвовали абоненты всех мобильных операторов Украины в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Причем тесты проводились как в сети 4G, так и 2/3G, что позволяет всесторонне и более объективно оценить скорость мобильного оператора каждого оператора.
Замеры проводились в трех режимах: обычный тест скорости (10162 измерений), просмотр web-страниц (3814) и стриминг (2961). Большая часть измерений ожидаемо пришлась на сеть «Киевстара» (54,9%). Доли Vodafone и Lifecell соответственно составили 28,3% и 16,8%.
При этом только у Lifecell процент успешности выполнения тестов ниже 90%.
Как уже отмечалось выше, именно абоненты «Киевстар» последние 12 месяцев имели возможность пользоваться самым быстрым мобильным интернетом. Говоря конкретнее, в сети этого оператора средняя скорость передачи данных достигала 22,76 Мбит/с на прием (download) и 13,12 Мбит/с на передачу (upload). Это значительно выше, чем у конкурентов. У Vodafone эти показатели составляют соответственно 15,09 Мбит/с и 7,64 Мбит/с, а у Lifecell — 14,94 Мбит/с и 6,36 Мбит/с.
Графики ниже демонстрируют стабильность мобильного интернета в сетях «большой тройки» мобильных операторов Украины при высоких нагрузках за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, в том числе в дневное и ночное время суток.
Как видим, сеть «Киевстара» отличается большей устойчивостью к нагрузкам по сравнению с конкурентами.
А вот по показателю задержки в прохождении сигнала лидирует Lifecell — 61,65 мс (среднее значение). Впрочем, «Киевстар» отстает минимально с показателем 62,92 мс. Явным аутсайдером здесь является Vodafone с 83,92 мс, чему уж точно не обрадуются геймеры из числа абонентов компании.
А вот так обстоят дела со средними задержками в сетях операторов за исследуемый период:
График ниже демонстрирует среднее быстродействие при загрузке пяти самых посещаемых украинцами сайтов, за исключением YouTube:
Для оценки качества мобильного интернета при просмотре роликов на YouTube приведен отдельный график:
Отдельно специалисты nPerf выделяют долю 4G и 4G+ подключений в общем объеме на основании 15 950 тестов, выполненных с использованием 4G терминалов. Авторы отмечают, что у них не было технической возможности отсеять коммерческие точки.
По итогам комплексного анализа nPerf выставили каждому оператору итоговый балл и составили мини-рейтинг. Ниже вы можете видеть график с баллами, отражающий качество мобильного интернета в целом у каждого оператора, и сравнительную таблицу с основными показателями:
Остается добавить, что два предыдущих исследования, проведенные Ookla, тоже указывали, что самый быстрый мобильный интернет — у «Киевстара».
Источник: nPerf