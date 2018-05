Killer7 – классическая игра для Nintendo GameCube – будет перевыпущена для ПК осенью этого года

Одна из наиболее оригинальных игр на платформе Nintendo – Killer7 – будет переработана и выпущена для платформы ПК. Это прямолинейный экшен-приключенческий шутер.

В игре Killer7 предстоит взять на себя роль прикованного к инвалидной коляске 60-летнего старика, способного перевоплощаться в одну из семи личностей для убийства врагов. Каждая из личностей обладает собственными навыками, умениями и оружием. Переключение между личностями поможет в решении головоломок. Перемещение осуществляется по заранее проложенному маршруту.

Оригинальная игра Killer7 была выпущена в 2005 году для обеспечения поддержки консоли GameCube. Всего было анонсировано пять игр в рамках набора Capcom Five, включая Killer7. Но одна из игр была отменена, а три из оставшихся проектов (Killer7, Viewtiful Joe, Resident Evil 4) в последствии были портированы на консоль PlayStation 2. Разработкой Killer7 занималась студия Grasshopper Manufacture, которая также ответственна за разработку игрNo More Heroes, Shadows of the Damned и Lollipop Chainsaw. Судя по кадрам трейлера, переиздание Killer7 для ПК сохранит графику и дух изначальной версии, но получит оптимизацию для современных платформ. Релиз обновлённой версии игры Killer7 запланирован на осень этого года.

Источник: The Verge