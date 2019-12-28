Китай активно наращивает производственные мощности для выпуска микросхем и готовится к запуску 14-нм производства чипов

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По данным Digitimes Research, общие производственные мощности Китая по выпуску микросхем будут продолжать наращиваться в 2020 году. Фабрики подготовили планы по расширению, охватывающие производство 4-, 6-, 8- и 12-дюймовых пластин, и в следующем году начнётся производство по нормам 14-нанометрового технологического процесса.

Планы по расширению производственных мощностей обусловлены растущим спросом в Китае на логические интегральные схемы, микросхемы памяти, чипы управления питанием и чипы для приложений интернета вещей и 5G. Кроме того, эти планы также объясняются и достаточно агрессивными усилиями правительства, нацеленными на обеспечение самостоятельности в сфере изготовления чипов.

На протяжении 2019 года уже запускались новые производственные мощности, ориентированные на производство полупроводниковой продукции. В 2020 году Китай также будет осуществлять запуск массового производства новых продуктов или технологий – по мере реализации планов по увеличению производственных мощностей.

Источник: digitimes