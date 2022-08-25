Китайская Xpeng готовит два новых электромобиля, один из которых станет прямым конкурентом Tesla Model Y

Китайский производитель электромобилей Xpeng во время специального мероприятия мимоходом упомянул о двух будущих моделях, которые запланированы к выходу в 2023 году. Одна из них должна стать прямым конкурентом популярного электрокроссовера Tesla Model Y, который вот-вот станет самым продаваемым автомобилем в мире.

Будущие автомобили будут относиться к В и С классу соответственно. Для сравнения, седан Xpeng P7 позиционируется как автор B-класса, а внедорожник G9 — C-класса.

Президент Xpeng Брайан Гу заявил, что автомобиль B-класса выпустят в первой половине следующего года и что «на самом деле он будет нацелен на еще больший сегмент рынка», чем седан P7. Электрокар C-класса будет выпущен во второй половине 2023 года.

Стоит отметить, что новость о выпуске новых автомобилей появилась после того, как компания сообщила о большем, чем ожидалось, убытке во втором квартале 2022 года. Гу, в свою очередь, заверил — модель действительно разрабатывается. Более того, он надеется, что с выпуском новых автомобилей B и С-класса компания сможет преодолеть кризис и выйдет на качественно новый уровень своего развития.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Сейчас модельный ряд Xpeng состоит из четырех моделей: флагманского седана P7, более доступного седана P5, внедорожника G3 и большим внедорожником G9, поставки которого начнутся в октябре.

Напомним, в Китае Tesla, Nio и другие производители электромобилей приостановили работу некоторых зарядных станций из-за энергетического кризиса.

Источник: CNBC