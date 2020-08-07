Китайский автопроизводитель Kandi начинает продажи своих электромобилей в США, самая дешевая модель стартует с $10,000

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Не секрет, что в Китае можно найти сверхдешевые электромобили, однако легально приобрести их на развитых рынках, как правило, невозможно. Тем интереснее планы китайского производителя Kandi, который собирается продавать свои электромобили в США по цене от $12,999 после налоговых льгот.

Компания уже получила необходимые разрешения от регулирующих органов США и приобрела местного дистрибьютора в штате Техас. Продажи должны стартовать уже в текущем месяце (предпродажи стартуют 18 августа), при этом требовательному американскому покупателю предложат две модели на выбор: Kandi K27 и Kandi K23.

Kandi K27

Электромобиль Kandi K27 представляет собой компактный сити-кар с батареей на 17,69 кВтч и заявленным запасом хода 160 км (100 миль). Полная стоимость модели составляет $20,499, что после льгот дает ценник в $12,999, а в некоторых штатах США даже $10,000.

Модель Kandi K23 выглядит привлекательнее и вместительнее, при этом батарея на 41,4 кВтч обеспечивает запас хода уже в 290 км (180 миль). Стоимость этого электромобиля стартует с отметки $29,999, но льготы снижают ее до $20,000.

Kandi K23

Для сравнения, столько же стоит Mini Electric / Mini Cooper SE, который отличается более интересным дизайном и надежным брендом, хотя батарея и запас хода (32 кВтч и 200 км) уступают китайскому конкуренту.

Со своей стороны отметим, что в условиях насыщенного американского рынка электромобили Kandi вряд ли смогут привлечь конечного пользователя, но вполне могут использоваться в сетях проката и каршеринга.

Источник: Electrek