Китайский автопроизводитель NIO начал устанавливать новые станции автоматической замены батарей электромобилей Power Swap Station 2.0 [видео]





Китайская компания NIO, активно развивающая собственную линейку электромобилей, изначально взяла курс на станции автоматической замены разряженных батарей электромобилей на заряженные. На данном этапе развития технологий именно этот способ обеспечивает самую высокую скорость «заправки», так как водителю не приходится ждать собственно заряда батарей, а все время операции (порядка 5 минут) уходит исключительно на процесс замены батареи.

Еще прошлой осенью году NIO провел первый 1 млн автоматических замен батарей электромобилей в установках NIO Power, а по состоянию на 24 марта 2021 года это количество выросло до 2 млн. Теперь же компания совместно с партнером Sinopec представила новые станции второго поколения NIO Power Swap Station 2.0. Второй крупнейший производитель топлива и масел в Китае планирует помочь NIO установить в стране 5000 зарядных и «обменных» станций для электромобилей на протяжении ближайших нескольких лет.





Станция Power Swap Station 2.0 содержит 14 слотов для батарей — 13 для заряженных и 1 свободный для батареи, которая извлекается из электромобиля. Станция рассчитана на 312 замен батарей в сутки, то есть на одну замену отводится менее 5 минут с учетом парковки. Кстати, владельцу электромобиля NIO не придется заезжать в бокс самостоятельно — ему достаточно нажать кнопку подтверждения, после чего электромобиль самостоятельно запаркуется на правильной позиции. Каждая станция содержит 239 сенсоров и четыре облачных системы вычисления, которые контролирует процесс парковки и замены батарей.

Напомним, что аналогичную автоматическую станцию для быстрой замены и зарядки батарей недавно представил американский стартап Ample, при этом в отличие от NIO Power Swap Station, его решение способно работать с электромобилями различных брендов.

Источник: InsideEV’s