Китайский производитель доступных электромобилей Kandi привлек $100 млн инвестиций, которые пойдут в том числе на разработку электроспорткаров





Мы уже рассказывали вам о китайском производителе электромобилей Kandi, который добился официального разрешения на продажу своей продукции в США. Несмотря на откровенно бюджетный дизайн модели Kandi K27 и Kandi K23 вызвали настолько серьезный интерес у американцев, что компания смогла найти ряд инвесторов, согласных вложить в бренд $100 млн.

Согласно официальному разъяснению, полученные средства пойдут на то, чтобы «обеспечить полное соответствие электромобилей Kandi требованиям, необходимым для выхода на рынок США» (что абсолютно логично), а также «на разработку и производство электрических спорткаров» (вот это поворот). Интересно, что в релизе используется множественное число, то есть Kandi собирается выпустить на рынок несколько электроспорткаров.

Если в компании продолжат использовать минимальную стоимость в качестве основного стимула для покупки, то вряд ли условный Kandi Sport сможет потягаться на дороге с Tesla Roadster, зато наверняка сможет дать фору практически любому ДВС-автомобилю при старте со светофора. Достаточно потратить часть средств на толкового дизайнера (или «позаимствовать» силуэт у одного из известных брендов) и покупатели у такого электромобиля тоже найдутся.

Отметим, что помимо моделей Kandi K27 и Kandi K23 в портфолио китайского производителя присутствовало еще несколько электромобилей, включая Kandi K17 и Kandi K12:

Напомним, что летом текущего года китайский автопроизводитель Kandi объявил о начале продаж своих электромобилей в США по цене от $9,999, при этом благодаря налоговым льготам в той же Калифорнии ценник на модель Kandi K27 снизился до $7,999.

Источник: InsideEV’s