Китайский электромобиль Kandi K27 разрешили продавать в Калифорнии, благодаря льготам в этом штате он стоит всего $7,999





Мы уже рассказывали вам о китайском автопроизводителе Kandi, который вывел на американский рынок сразу два бюджетных электромобиля Kandi K27 и Kandi K23. Самый дешевый из них американцы могут приобрести всего за $9,999, однако больше всего повезло жителям Калифорнии, для которых ценник на Kandi K27 будет еще на 2,000 ниже и составит всего $7,999.

Изначально компактные электромобили Kandi K27 и Kandi K23 вышли на рынок США по цене $20,499 и $29,999 соответственно, но практически сразу производитель скорректировал цену до уровня $17,499 и $27,499. В итоге, с учетом федеральных налоговых льгот в размере $7,500 эти модели можно приобрести по цене $9,999 и $19,999 соответственно. Однако в Калифорнии действует дополнительная льгота штата в размере $2,000, которая вступает в действие после получения сертификации от организации California Air Resources Board (CARB). В результате ценник Kandi K27 опустился с $17,499 до $7,999, то есть более чем вдвое.

Отметим, что электромобиль Kandi K27 трудно назвать привлекательным или особо продвинутым с технической точки зрения, однако с учетом минимальной стоимости он наверняка найдет своего покупателя, причем как со стороны отдельных американцев, так и со стороны бизнеса (курьерская доставка, каршеринг, туризм и т.д).

Напомним, что Kandi K27 оснащается двигателем мощностью 45 кВт и батареей на 17,69 кВтч, чего достаточно для запаса хода 160 км (100 миль), а модель Kandi K23 — двигателем мощностью 49 кВт, батареей на 41,4 кВтч и запасом хода 290 км (180 миль).

Источник: Electrek