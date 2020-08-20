Китайцы из Kandi начали собирать в США предзаказы на электромобили стоимостью от $10,000 (за первые сутки — более 400 заявок) и провели «реальные» тест-драйвы [видео]
Удивить американца электромобилем невозможно, слишком много вокруг него передвигается Tesla, Nissan, Chevrolet и других батарейных автомобилей. А вот удивить ценником в $10,000 — вполне реально, ведь американские автолюбители активно прицениваются к электромобилям и хорошо знают, сколько они обычно стоят. Именно на сочетании низкой стоимости и типичных для электромобилей достоинств (экономичность, тихая работа) и построил свою промокампанию китайский бренд Kandi, о котором мы рассказывали ранее.
Для начала компания познакомила американцев со своим брендом и провела онлайн-презентацию электромобилей Kandi K27 и Kandi K23:
Затем в Kandi решили подчеркнуть достоинства своих электромобилей, обыграв звучание (Kandi — Сandy/Конфета — Sweet Candy) и непривычно низкую стоимость («Нет, это не опечатка»):
Ну, и окончательно добить американцев представители компании решили «реальным» тест-драйвом потенциальных покупателей электромобилей Kandi. В этом ролике в очередной раз перечисляются все достоинства моделей, но при этом высказываются они не представителем компании, а «восторженными потребителями».
Напомним, что китайский автопроизводитель Kandi получил все необходимые разрешения от регулирующих органов США, приобрел местного дистрибьютора в штате Техас и уже начал собирать предзаказы на электромобили Kandi K27 и Kandi K23. Достаточно внести $100, чтобы забронировать свой экземпляр, поставки начнутся в начале четвертого квартала текущего года.
Kandi K27
Kandi K23
Электромобиль Kandi K27 представляет собой компактный сити-кар с батареей на 17,69 кВтч и заявленным запасом хода 160 км (100 миль). Полная стоимость модели составляет $20,499, что после льгот дает ценник в $12,999, а в некоторых штатах США даже $10,000 (плюс это акционная цена для первой 1000 покупателей).
Модель Kandi K23 выглядит привлекательнее и вместительнее, при этом батарея на 41,4 кВтч обеспечивает запас хода уже в 290 км (180 миль). Стоимость этого электромобиля стартует с отметки $29,999, но льготы снижают ее до $20,000.
Кстати, по словам компании, только за первые 24 часа им удалось собрать 436 предзаказов.
P.S. У вас может возникнуть вопрос, зачем уделять столько времени дешевым китайским электромобилям, ведь их более чем достаточно на просторах Азии. Дело в том, что после попадания на рынок США эти электромобили неизбежно попадут на автоаукционы, а значит наверняка приедут и в Украину, как это делают другие электрические «битки» Tesla и Nissan.
Источник: InsideEV’s, Kandi