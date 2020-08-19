Китайский стартап AutoX запустил коммерческий сервис автономных такси RoboTaxi в Шанхае и запланировал выход на рынок Европы

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Китайский стартап AutoX официально запустил сервис автономных такси RoboTaxi в Шанхае (он уже работает в Шэньчжэне) и в ближайшем будущем собирается вывести свои беспилотники на улицы европейских городов. В рамках этого проекта компания сотрудничает с китайско-шведской компанией NEVS (National Electric Vehicle Sweden), известной по концепту беспилотного электромобиля будущего InMotion.

Планы компании воспринимаются гораздо серьезнее, если взглянуть на перечень инвесторов и стратегических партнеров (Alibaba, BYD, NVIDIA и т.д.), а также узнать о том, что это всего лишь третья компания (после Waymo и Nuro), которая получила разрешение на тестирование своих автономных автомобилей в Калифорнии (США).

На первом этапе автопарк RoboTaxi в количество 100 автомобилей будет доступен в районе Цзядин (Jiading District), поездки можно заказывать с помощью приложения AutoNavi, которое принадлежит компании Alibaba, а также с помощью приложения Letzgo.

Помимо сегмента такси компания AutoX также запустила в тестовом режиме сервис доставки продуктов:

Интересно, что всего несколько недель назад аналогичный сервис запустила китайская компания Didi, получившая $500 млн инвестиций от SoftBank и рассчитывающая вывести на дороги 1 млн автономных автомобилей уже к 2030 году.

В целом китайский рынок беспилотников является весьма конкурентным, так как помимо AutoX и Didi там уже присутствуют Pony.ai, Baidu, WeRide, Momenta и другие.

Источник: Techcrunch