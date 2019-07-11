КМУ запускает «Украинский фонд стартапов» для финансирования перспективных проектов на общую сумму 390 млн грн (до $75 тыс. на каждый проект)





Кабинет министров Украины запустил государственную инициативу «Украинский фонд стартапов». Её целью является поддержка, стимулирование развития и финансирование инновационных проектов. Иными словами, правительство будет выделять гранты на перспективные научно-технические исследования и разработки. Впервые об этой инициативе стало известно ещё в прошлом году, когда для неё резервировались деньги в государственном бюджете на 2019 год.

«Украинский фонд стартапов» представляет собой государственную организацию, которая будет оценивать молодые украинские проекты и финансировать наиболее перспективные из них. Для этих целей из бюджета выделено 390 млн грн.

В структуре фонда выделяют следующие подразделения:

Наблюдательный Совет в составе 7 человек;

Конкурсная Комиссия (7 человек), которая будет заниматься отбором проектов;

Экспертный совет (10 человек), который займётся подготовкой выводов относительно технологической целесообразности и оценкой технической составляющей продукта;

Операционный блок (численность не уточняется), в обязанности которого войдут обеспечение деятельности Фонда и администрирование программ.

Претендовать на получение финансирования могут микро- и малые предприятия, а также физические лица-предприниматели, занимающиеся развитием инновационных проектов. Они смогут оставить свои заявки с проектной документацией на сайте Фонда. После проверки представленных документов на соответствие условиям участия и уточнения предоставленной информации начнётся этап предварительного отбора проектов. Он предусматривает оценку технической и коммерческой возможности реализации проекта, расчёт интегрального коэффициента оценки проекта и присвоение рейтинга проектам для финального отбора. При этом основными критериями отбора проектов называют инновационность, коммерциализацию, наличие команды и финансов, а также стойкость. Для каждой категории предусмотрено 4-6 критериев с 5-бальной шкалой.

Наконец, завершающим этапом станет финальный отбор, на котором и будут выбраны наиболее перспективные проекты с учётом всех названных критериев. На этом этапе состоится презентация проектов-финалистов, определение победителей и подписание договора об условиях финансирования. Победители могут рассчитывать на получение грантов в размере $25-75 тыс. При этом длительность реализации проекта не должна превышать 24 месяца.