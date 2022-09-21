Кнопка «Не нравится» на YouTube работает неэффективно, убирая из рекомендаций только 12% нежелательных видео – Mozilla Foundation

Новое исследование Mozilla Foundation предполагает, что пользователи, которые нажимают кнопку «Не нравится» под видео на YouTube, тратят свое время впустую.

В исследовании использовались данные 22 722 пользователей, установивших расширение браузера Mozilla RegretsReporter, действия которых отслеживались в период с декабря 2021 по июнь 2022 года. Исследователи проанализировали более полумиллиарда рекомендаций YouTube, которые были сделаны после того, как пользователи нажали на один из инструментов отрицательной обратной связи YouTube – «Не нравится» или «Не рекомендовать канал».

Различные кнопки ввода по-разному влияли на вероятность того, что в будущем будет рекомендован аналогичный контент. По данным Mozilla, нажатие кнопки «Не рекомендовать канал» скроет 43% нежелательных рекомендаций, в то время как кнопка «Не нравится» остановит лишь 12%.

«Мы обнаружили, что механизмы контроля YouTube на самом деле кажутся недостаточными для предотвращения нежелательных рекомендаций», — говорит Бекка Рикс, старший научный сотрудник Mozilla.

Расследование Mozilla было вызвано увеличением количества публичных комментариев YouTube о системе рекомендаций. «Они много говорили о таких показателях, как хорошо проведенное время или удовлетворенность пользователей, но не о времени просмотра, — говорит Рикс. — При работе над отчетом о YouTube мы слышали от людей, что они не ощущают своего контроля над ситуацией».

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Реакция YouTube

В YouTube утверждают, что их системы работают так, как должны. Просто пользователи и иследователи не понимают идеи того, как отрицательные реакции работают на самом деле.

«В отчете Mozilla не учитывается, как на самом деле работают наши системы», — ответила представительница YouTube Елена Эрнандес. «Наши элементы управления не отфильтровывают целые темы или точки зрения, так как это может иметь негативные последствия для зрителей, например, создавать эхо-камеры».

Путаница по поводу предполагаемой и реальной функциональности вводимых пользователем данных является ключевой темой второй части исследования Mozilla: последующего опроса примерно одной десятой части тех, кто установил расширение RegretsReporter и участвовал в исследовании. Те, с кем говорили в Mozilla, в основном говорили, что для них ценна блокировка конкретных видео или каналов, но они надеялись, что алгоритмы YouTube будут оценивать реакции более широко.

Источник: Wired