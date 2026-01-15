Количество просмотров криптоконтента на YouTube упало до самого низкого уровня за 5 лет

Новости Крипто 15.01.2026 comment views icon

Просмотры криптовалютного контента на YouTube опустились до самого низкого уровня с начала 2021 года после резкого спада в течение последних трех месяцев. Падение интереса фиксируется не только на YouTube, а по всей криптомедийной экосистеме, что аналитики расценивают как признак медвежьей фазы рынка.

Ожидания восстановления аудитории связывают со следующим рыночным циклом, но не ранее 2027 года. В минувшее воскресенье основатель ITC Crypto Бенджамин Коуэн опубликовал 30-дневную скользящую среднюю просмотров на различных криптовалютных YouTube-каналах, обратив внимание на падение.

«Дело не только в X и изменении алгоритмов. Падение охватило все платформы и имеет заметное локальное снижение как минимум с октября», — отметил по этому поводу криптоютубер Tom Crown.

Тенденция также подкрепляет тезис о том, что в этом рыночном цикле именно институциональные инвесторы двигали рынок, тогда как розничные участники отошли на второй план. Аналитики отмечают, что снижение просмотров криптоконтента обычно совпадает с завершением активной фазы рынка. В такие периоды информационное внимание минимально, но именно тогда часто формируется основа для последующего роста интереса.

«На самом деле это был «медвежий рынок» еще с 2021 года, поскольку мы так и не приблизились даже близко к тем максимумам. Это буквально медвежьи уровни социального интереса», — заявил биткоин-инвестор Polaris XBT.

Часть бывшей криптоаудитории, по оценкам экспертов, сместила фокус на макроэкономические темы, драгоценные металлы и активы с реальной доходностью. В 2025 году биткоин показал отрицательную динамику на уровне -7%, тогда как золото, палладий и родий продемонстрировали лучшие результаты.

Автор YouTube-контента Jesus Martinez поддержал это мнение, отметив, что он развивал свой канал с начала 2022 года, но ничто даже близко не приблизилось к нескольким видео, сделанным на пике 2021 года. Тикток-креатор Cloud9 Markets заявил, что это также может быть связано с большим количеством мошенничеств и схем pump and dump со скам-альткоинами. Розничные инвесторы устали от того, что их постоянно «сносят».

«Вероятно, они переориентировались на драгоценные металлы и макроэкономику. Людям нужны прибыли, а не истории о том, когда эти прибыли могут появиться. 2025 год был тяжелым. Доходность BTC составила -7%, тогда как палладий, родий, кобальт, серебро и золото показали лучшие результаты», — заметил руководитель отдела социальных сетей Cointelegraph Марк Шон Браун.

Впрочем, не все сигналы негативные. По данным ончейн-аналитической платформы Santiment, социальные настроения в отношении биткоина очевидно становятся все более позитивными, или по крайней мере кровотечение показало умеренные признаки разворота. Платформа также отметила, что уровень $90 000 является ключевым для сохранения позитивных настроений среди розничных инвесторов. В то же время социальные настроения по Ether (ETH) на уровне $3 110 выглядят распыленными и пока не демонстрируют никаких последовательных трендов.

