YouTube, берегись: Вьетнам запретил рекламу, которую нельзя пропустить

Непропускные объявления и реклама с фейковыми кнопками отмены теперь незаконны во Вьетнаме. Правительство страны едва ли не впервые в мире приняло новый набор правил, который устанавливает ограничения по ним, а также относительно того, как компании могут размещать рекламу в интернете.

Некоторые считают непропускные рекламные объявления одним из худших грехов онлайн-рекламы последних лет, особенно на платформах вроде YouTube, где 30-секундный ролик может казаться вечностью. Теперь Вьетнам напрямую взялся за эту практику. Согласно Декрету №342/2025/ND-CP, начиная с 15 февраля 2026 года, для любой видео- или анимированной рекламы максимальное время, в течение которого пользователя могут заставить ждать перед возможностью пропуска, ограничивается пятью секундами.

Это очень конкретное техническое требование существенно отличается от более принципиальных подходов к подобному регулирования в Европейском Союзе (GDPR) или различных законов о приватности в штатах США, которые сосредоточены преимущественно на согласии на обработку данных, а не на фактическом UI/UX рекламы. И это еще не все. Что касается статической графической рекламы — например, баннеров на веб-сайтах, — декрет требует, чтобы их можно было закрыть немедленно, одним нажатием. Также прямо запрещается использование фейковых или обманчивых иконок закрытия, в частности поддельных кнопок «X», которые при нажатии перенаправляют пользователя в магазин приложений.

Отдельно определены 11 групп товаров и услуг, для которых будут действовать значительно более жесткие требования к рекламному контенту, поскольку они непосредственно влияют на здоровье человека и окружающую среду. К ним относятся: косметика; пищевые продукты; молоко и питательные продукты для детей раннего возраста; химические вещества, инсектициды и дезинфектанты; медицинское оборудование; услуги по медицинскому обследованию и лечению; пестициды и ветеринарные препараты; удобрения; семена растений; лекарственные средства; алкогольные напитки. Кстати, во Вьетнаме запрещают не только рекламу: недавние ограничения коснулись фильма «Барби» и канала Netflix.

Онлайн-реклама, согласно декрету, также обязан иметь четкие иконки и инструкции, которые позволяют пользователям сообщать о контенте, нарушающем закон. Если Министерство культуры, спорта и туризма — орган, ответственный за рассмотрение таких обращений, — признает рекламу незаконной, рекламодатель и провайдер услуг имеют 24 часа на ее удаление. В случае невыполнения этого требования министерство будет координировать действия с Министерством общественной безопасности для применения технических мер по блокированию рекламы и привлечения виновных к ответственности.

Источник: Neowin.net