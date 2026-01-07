Новости IT-бизнес 07.01.2026 comment views icon

YouTube, берегись: Вьетнам запретил рекламу, которую нельзя пропустить

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

YouTube, начувайся: В'єтнам заборонив рекламу, котру не можна пропустити

Непропускные объявления и реклама с фейковыми кнопками отмены теперь незаконны во Вьетнаме. Правительство страны едва ли не впервые в мире приняло новый набор правил, который устанавливает ограничения по ним, а также относительно того, как компании могут размещать рекламу в интернете.

Некоторые считают непропускные рекламные объявления одним из худших грехов онлайн-рекламы последних лет, особенно на платформах вроде YouTube, где 30-секундный ролик может казаться вечностью. Теперь Вьетнам напрямую взялся за эту практику. Согласно Декрету №342/2025/ND-CP, начиная с 15 февраля 2026 года, для любой видео- или анимированной рекламы максимальное время, в течение которого пользователя могут заставить ждать перед возможностью пропуска, ограничивается пятью секундами.

Это очень конкретное техническое требование существенно отличается от более принципиальных подходов к подобному регулирования в Европейском Союзе (GDPR) или различных законов о приватности в штатах США, которые сосредоточены преимущественно на согласии на обработку данных, а не на фактическом UI/UX рекламы. И это еще не все. Что касается статической графической рекламы — например, баннеров на веб-сайтах, — декрет требует, чтобы их можно было закрыть немедленно, одним нажатием. Также прямо запрещается использование фейковых или обманчивых иконок закрытия, в частности поддельных кнопок «X», которые при нажатии перенаправляют пользователя в магазин приложений.

Отдельно определены 11 групп товаров и услуг, для которых будут действовать значительно более жесткие требования к рекламному контенту, поскольку они непосредственно влияют на здоровье человека и окружающую среду. К ним относятся: косметика; пищевые продукты; молоко и питательные продукты для детей раннего возраста; химические вещества, инсектициды и дезинфектанты; медицинское оборудование; услуги по медицинскому обследованию и лечению; пестициды и ветеринарные препараты; удобрения; семена растений; лекарственные средства; алкогольные напитки. Кстати, во Вьетнаме запрещают не только рекламу: недавние ограничения коснулись фильма «Барби» и канала Netflix.

Онлайн-реклама, согласно декрету, также обязан иметь четкие иконки и инструкции, которые позволяют пользователям сообщать о контенте, нарушающем закон. Если Министерство культуры, спорта и туризма — орган, ответственный за рассмотрение таких обращений, — признает рекламу незаконной, рекламодатель и провайдер услуг имеют 24 часа на ее удаление. В случае невыполнения этого требования министерство будет координировать действия с Министерством общественной безопасности для применения технических мер по блокированию рекламы и привлечения виновных к ответственности.

Источник: Neowin.net

Популярные новости

arrow left
arrow right
Telegram остается главным источником новостей в Украине: около 90% среди молодежи, популярнее ТВ
YouTube будет платить за контент стейблкоинами PYUSD — пока только американцам
Разработчик создал полную карту украинского YouTube с 10 000+ каналов
Meta зарабатывает 10% дохода на попустительстве мошеннической рекламе в Facebook, Instagram и WhatsApp, — СМИ
YouTube добавил функцию личных итогов года: отчет о ваших видеопривычках на 12 карточках
Spotify разрешил импортировать плейлисты из Apple Music, YouTube и других аудиопрограмм
Видео постороннего ютюбера случайно оказалось на сайте Белого дома: “Знал бы — оделся бы получше”»
Запрет социальных сетей детям до 16 лет вступил в силу в Австралии — что он ограничивает
YouTube запустил новую персонализированную ленту — просто скажите ИИ, что вы хотите видеть (или нет)
Маркетологи Microsoft "спалились" на использовании Chrome в новой рекламе Windows 11
Самые интересные новые сериалы января 2026 года
lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить