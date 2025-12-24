Новости Крипто 24.12.2025 comment views icon

Начинается "криптозима": аналитики CryptoQuant говорят о старте медвежьего рынка и биткоине от $56 000 до $70 000

Медвежий рынок криптовалют уже начался, согласно данным онлайн-аналитической компании CryptoQuant. Ее специалисты видят риск падения биткоина до уровня $70 тыс., с возможным более глубоким снижением до $56 тыс., если биткоин не восстановит динамику. Поэтому надо ждать длинной криптозимы.

CryptoQuant указывает на ослабление спроса на биткоин как на ключевой сигнал. Это свидетельствует о том, что большинство дополнительного спроса текущего цикла уже было поглощено, что лишает биткоин ключевой поддержки цены. Руководитель отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено рассказал, что движение до $70 тыс. может произойти в течение нескольких месяцев, тогда как $56 000 — это долгосрочный сценарий, более вероятный во второй половине 2026 года.

«Спрос на BTC +1,68% резко замедлился, сигнализируя о переходе в медвежий рынок. После трех основных волн спроса на спот с 2023 года — вызванных запуском спотового ETF в США, результатами президентских выборов в США и пузырем компаний-«биткоин-копилок» — рост спроса упал ниже тренда с начала октября 2025 года»,— говорится в отчете CryptoQuant, опубликованном в пятницу.

Данные: X / CryptoQuant

Морено добавил, что медвежий рынок фактически начался примерно в середине ноября после крупнейшего в истории криптовалют случая ликвидации 10 октября. С тех пор спрос продолжает ослабевать. CryptoQuant сообщили, что спотовые биткоин-ETF США стали чистыми продавцами в четвертом квартале 2025 года, а их активы сократились примерно на 24 тыс. BTC. Это резкий разворот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Адреса, держащие от 100 до 1 000 BTC — группа, которая включает ETF и компании-«биткоин-казначейства» — также растут ниже тренда, повторяя ослабление спроса в конце 2021 года перед медвежьим рынком 2022 года.

Данные по деривативам также указывают на снижение аппетита к риску. На рынке перпетуальных фьючерсов ставки финансирования, рассчитанные по 365-дневным скользящим средним, упали до самого низкого уровня с декабря 2023 года. Биткоин также упал ниже своего 365-дневного среднего, долгосрочного технического уровня, который исторически обозначал границу между условиями бычьего и медвежьего рынков, по данным компании. В CryptoQuant говорят, что именно циклы спроса — а не халвинги — определяют четырехлетний цикл биткоина.

Данные: CryptoQuant / The Block

Медвежья оценка CryptoQuant контрастирует с несколькими более оптимистичными прогнозами. Например, базовый прогноз Citigroup для биткоина составляет $143 тыс. в течение следующего года, а бычий сценарий — $189 тыс. При этом Citigroup определила $70 тыс как ключевой уровень поддержки, а медвежий сценарий предполагает откат примерно до $78 500. Standard Chartered занял более осторожную позицию, недавно уменьшив целевую цену биткоина на 2026 год до $150 тыс. JPMorgan, напротив, продолжает поддерживать потенциальный подъем до примерно $170 тыс. в течение следующих 6-12 месяцев.

Источник: The Block

