Команда девочек-робототехников из Афганистана эвакуирована в Катар





Девять участниц афганской женской команды по робототехнике, девочек 15-19 лет, и их 25-летняя учительница вывезены из Афганистана в Катар. Эвакуация стала возможна благодаря американскому фонду Digital Citizen Fund (DCF) и правительству Катара.

Afghan Girls Robotic Team была создана в 2017 г. изначально в Герате. Все ее участницы –девочки, рожденные после падения Исламского Эмирата Афганистан в 2001г. Основательница – предпринимательница Роя Махбуб. Команда получила известность после международных соревнований по роботехнике в Вашингтоне в 2017 г., где она получила специальный приз. В 2020 г., на фоне пандемии COVID-19, команда переключилась на разработку дешевых аппаратов для искусственной вентиляции легких из автомобильных запчастей.

Запрос на помощь в эвакуации Digital Citizen Fund подал еще 12 августа 2021 г., за несколько дней до падения Кабула. Правительство Катара откликнулось на него, помогло девочкам получить визы в ускоренном режиме и отправило самолет в Афганистан. По словам представительницы DCF Элизабет Шеффер Браун девочки сейчас в столице Катара. Останутся ли они в Дохе или отправятся продолжать образования в других странах, пока неизвестно, но сразу несколько учебных заведений готово представить участницам команды гранты на обучение.

В Афганистане все еще остаются некоторые бывшие участницы команды и преподаватели, чьи жизни подвергается опасности.

Источник: BBC