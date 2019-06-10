Комбинированная подписка Xbox Game Pass Ultimate теперь включает сразу три сервиса: Live Gold, Game Pass для консолей и Game Pass для ПК

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После запуска комбинированной подписки Xbox Game Pass Ultimate весной текущего года в избранных странах, компания Microsoft объявила о глобальной доступности сервиса и других изменениях.

Напомним, что в момент запуска подписка Xbox Game Pass Ultimate стоимостью $14,99 в месяц включала в себя подписки Xbox Live Gold и Xbox Game Pass, каждая из которых стоит $9,99 в месяц (экономия составляет $5).

Таким образом в данный момент Microsoft предлагает следующие виды подписок:

Xbox Game Pass PC ($9,99) — доступ к библиотеке из более чем 100 игр для ПК;

Xbox Game Pass Console Games ($9,99) — доступ к библиотеке из более чем 100 игр для консолей Xbox;

Xbox Live Gold ($9,99) — доступ к онлайн-мультиплееру;

Xbox Game Pass Ultimate ($14,99) — комбинированная подписка, включающая в себя подписки Xbox Live Gold, Xbox Game Pass PC и Xbox Game Pass Console Games.

Как видим, после запуска сервиса Xbox Game Pass PC подписка Xbox Game Pass Ultimate стала еще выгоднее, так как за $14,99 теперь включает сразу три сервиса по $9,99 каждый (скидка 50% или $15 в месяц). Впрочем, этот факт оценят только те игроки, которые используют для игр и ПК и консоль одновременно.

Отметим, что Microsoft предлагает акционную стоимость подписки в $1 на первый месяц использования подписки Xbox Game Pass Ultimate. Если вас интересует исключительно ПК-гейминг, то на первый месяц подписки предлагается стоимость в $4,99, которую затем повысят до стандартной цены в $9,99.

Источник: The Verge