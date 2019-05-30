Microsoft представила сервис Xbox Game Pass для ПК, в библиотеку войдут более 100 игр от 75 геймстудий и издателей

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Компания Microsoft расширила свой подписочный сервис Xbox Game Pass с консолей на ПК. Таким образом, теперь и обладатели Windows-систем смогут играть в избранные игры, не приобретая их, а оплачивая ежемесячную подписку.

ПК-версия сервиса Xbox Game Pass включает более 100 тщательно отобранных игр для Windows 10 от таких известных геймстудий, как Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA и т.д. Естественно, в библиотеку также войдут все игры от внутренней студии Xbox Game Studios, а также недавно приобретенных Obsidian and inXile. В данный момент Microsoft ведет переговоры с более чем 75 геймстудиями и издателями, чтобы еще больше расширить список игр, доступных в рамках Xbox Game Pass для ПК.

Подписчики сервиса Xbox Game Pass для ПК также получат скидки до 20% на покупку игр в Microsoft Store на Windows из числа проектов, которые входят в библиотеку сервиса, а также скидку до 10% на связанные с ними игры и дополнения.

Больше подробностей о сервисе Xbox Game Pass для ПК, включая список доступных игр, разработчики расскажут на выставке E3 2019, которая пройдет с 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе.

В Microsoft отметили, что продолжат добавлять игры Xbox Game Studios в сервис Steam и помимо Halo: The Master Chief Collection там вскоре выйдет более 20 других игр, включая Gears 5 и Age of Empires I, II & III: Definitive Editions. Также разработчики отметили, что добавили поддержку Win32-игр в Microsoft Store на Windows 10.

Источник: Microsoft