Компании не хотят страховать Tesla Cybertruck — отменяют полисы или предлагают взносы больше стоимости авто

Второй по величине американский страховщик авто, GEICO, отказала в страховании Tesla Cybertruck, потому что это… Cybertruck. Другие владельцы пишут об отказах в этой и прочих компаниях.

Недавно компания GEICO сообщила клиенту, который имеет полис для нескольких автомобилей, что не будет продолжать соглашение по Cybertruck, поскольку электропикап не соответствует их требованиям. Некоторые владельцы тоже сообщили об отказах, а другие напуганы таким развитием событий.

По разным причинам, связанным с безопасностью, Tesla отозвала Cybertruck по крайней мере пять раз с момента выпуска в 2023 году. Пользователей сопровождали неплотные алюминиевые панели, отлетающие педали газа, опасный для пальцев багажник или более забавные случаи. Страховщики, конечно же, обращают внимание на все эти сообщения и общий уровень безопасности транспортного средства, и понемногу начинают отказываться от обслуживания авто. В письме от GEICO владелец Cybertruck Роберту Стивенсону компания сообщает, что его Cybertruck 2024 года потеряет страховое покрытие:

«Мы не можем застраховать ваш Tesla Cybertruck 2024 года, потому что этот тип транспортного средства не соответствует нашим прописанным требованиям».

Стивенсон, который имеет полис на восемь транспортных средств, ответил, что это не имеет смысла, поскольку есть другие более рискованные автомобили. Он попросил порекомендовать другую страховую компанию, поскольку он отменяет полис GEICO для всех своих авто.

Есть и другие случаи, когда GEICO отказывался покрывать Cybertruck. Пользователь форума cybertruckownersclub поделился собственным опытом. Через несколько месяцев после получения пикапа в Нью-Йорке GEICO тоже отказалась от его полиса. Также ему отказали более пяти страховых брокеров, и он оказался в ситуации, когда он не может управлять автомобилем или продать его из-за политики перепродажи Tesla.

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Другие владельцы Cybertruck сообщили, что сталкиваются с такой же проблемой. Доходит до того, что люди отменяют свои заказы на Cybertruck, поскольку они не могут найти страховое покрытие. В некоторых абсурдных случаях предлагаемый ежемесячный страховой платеж превышает стоимость пикапа.

На данный момент нет гарантированного решения этой проблемы. Потенциальные владельцы Cybertruck должны понимать это перед покупкой авто.

Источник: Notebookcheck

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