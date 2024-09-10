Tesla Cybertruck бросили на обочине улицы — он стал туристической достопримечательностью Сиэтла

Застрявший Tesla Cybertruck в Сиэтле, США, стал туристической достопримечательностью города и даже получил собственную отметку на картах Google — «CyberStuck». Однако туристический праздник длился недолго.

Один из Cybertruck застрял на улице города будучи не в состоянии двигаться. Даже человек, который не имеет к автомобилям никакого отношения заметит, что с задними колесами электропикапа явно что-то не так. Задняя подвеска очевидно вышла из строя и колеса неестественным образом устремились внутрь.

Также хватает частей пластиковой отделки, впрочем, кузов не кажется деформированным. Так или иначе, владелец оставил авто на обочине в людном районе Сиэтла, где авто привлекло внимание прохожих.

Люди фотографировали заброшенный Cybertruck, он стал вирусной звездой социальных сетей и даже получил собственное прозвище. Пользователи назвали его «CyberStuck» и создали для него метку на Google Maps. Ожидаемо, вокруг авто начала происходить всякая странная активность, кто-то даже попытался устроить ему панихиду.

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Местные чиновники тоже читают мемы в интернете, и в конце концов обратили внимание на такую бесплатную парковку. Владельцу сообщили, что транспортное средство вскоре отбуксируют с улицы, если он не уберет его сам за 72 часа.

Один из пользователей Reddit рассказал, что встретил владельца. Вин был расстроен тем, что пришлось оставить Cybertruck на улице. Говорил, что молодой водитель ударил электромобиль пару недель назад. Владелец был вынужден оставить электромобиль, поскольку у него возникли проблемы со страхованием, чтобы компенсировать убытки. Владелец также сказал, что очень много случайных людей присылали ему сообщения о поврежденном Cybertruck и смеялись над ним.

На момент написания новости метка «CyberStuck» исчезла с карт Google — возможно, кто-то сообщил, что аварийный Cybertruck не является настоящей достопримечательностью города. В конце концов, может исчезнуть с улицы (или даже уже исчез) и сам «CyberStuck».

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Источник: Autoevolution

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