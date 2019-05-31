Конец разнообразия. На свежих рендерах iPhone Xr 2019 показан в четырех традиционных цветах (черном, золотистом, сером и красном)

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В начале месяца мы уже публиковали рендеры наследника смартфона iPhone Xr, чей анонс ожидается в сентябре вместе с преемниками актуальных моделей iPhone Xs и iPhone Xs Max. Тогда же сообщалось, что смена поколений отразится на цветовой палитре iPhone Xr, который в прошлом году дебютировал в шести ярких цветах: коралловый и синий заменят лавандовым и зеленым. Теперь же в сети появились новые компьютерные изображения смартфона iPhone Xr 2019, которые предоставил производитель чехлов. И они уже указывают на возврат к привычной цветовой схеме, использовавшейся для старых моделей iPhone X и нынешних Xs.

Как видим, но новых рендерах смартфон iPhone Xr 2019 показан в уже хорошо знакомых четырех цветовых вариантах: черном, золотистом, сером и красном (Product Red).

Для сравнения, вот цвета из предыдущей утечки:

Вот еще несколько изображений iPhone Xr 2019 в золотистом цвете:

Как видим, ничего общего с желтым из предыдущей утечки.

Все последние утечки указывают на то, что iPhone Xr 2019 сохранит 6,1-дюймовый экран с характерным прямоугольным вырезом, именуемым в народе «монобровью» и «челкой». Ожидается, что он станет последним iPhone с ЖК-экраном и будущие модели будут оснащаться экранами OLED. Также iPhone Xr 2019 получит большой квадратный блок основной камеры с двумя модулями, тогда как старшие модели будут оснащены тройной основной камерой в таком же блоке.

Источник: GSM Arena