Конкурс авторских статей — пересекли экватор. Успей выиграть топовые игровые девайсы от Logitech!

Прими участие в конкурсе и выиграй игровой руль G923 от ?

Остается не так уж и много времени до завершения нового конкурса авторских статей ITC.UA. Поэтому самое время напомнить, что за полторы недели, которые остались, можно с нуля написать хорошую статью.

И получить крутые призы от партнера конкурса Logitech — профессиональный игровой гоночный руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC и одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!.

К слову, напомню условия участия и темы статей на конкурс.

Темы статей на конкурс

З 7 февраля по 8 марта включительно напишите материал на такие темы:

Самая сложная игра в вашей жизни. Вы сидели 10 часов над одной миссией в C&C и не могли догадаться, почему компьютер всегда побеждал? Или, может, 10 дней проходили одиночную кампанию в Diablo III? Или уже 10 лет играете онлайн с одноклассниками и не можете понять все настройки перков, или выполнить какие-то тяжелые лифт-джампы в Call of duty? Расскажите об этом, потому что, именно через решение трудных задач вы становились мастерами своей игры.

Игровое достижение, которым вы гордитесь больше всего.



Собрали роял-флеш во время турнира на Покерстарсе? Заняли первое место в Гран Туризмо на не самом быстром авто? Выиграли свою первую игровую мышь в дуэли в Quake 3? Набили в CoD за 15 минут мясного матча столько фрагов, что этот рекорд сервера держится уже 5 лет? Расскажите о своих игровых достижениях, которые вызывают у вас позитив.

Какие игровые девайсы вы использовали, когда начинали играть, какие сейчас и что влияло на изменения, если они были. Это может быть статья о старом шариковом Mitsumi или о культовой Logitech MX1000, о новых девайсах, клавиатурах, гарнитурах и тому подобное.

Ваши лучшие победы, связанные с брендом Logitech. Расскажите, как вы выиграли чемпионат по Dota своего факультета или как с друзьями устраивали баталии в Mortal Kombat на всю ночь, как сразу почувствовали разницу в Need for Speed, пересев с клавиатуры за свой первый руль Logitech.

Каким вы видите развитие гейм-индустрии в ближайшие годы, каких изменений ожидать. Как изменят мир гейм-индустрии очки измененной реальности от Meta и Apple, можно ли ожидать в ближайшее время выход с подобными продуктами других крупных брендов. Какие игры станут популярнее других. Может, что-то неожиданное выстрелит, как вот, например, Palworld недавно.

Как принять участие в конкурсе

Напишите рассказ в свободном стиле на предложенные выше темы. Для тех, кто еще по какой-то причине не писал тексты и не участвовал в предыдущих конкурсах, рассказываем, как это можно сделать.

Сначала вам надо зарегистрироваться, нажав кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта. Затем — «Создать аккаунт».

После регистрации в профайле автора появится кнопка «Создать пост», которая ведет на удобный и понятный редактор.

После того как вы напишете статью, она идет на модерацию и после нее появляется в меню сайта «Посты», а те статьи, которые нам особенно понравились, появятся на главной странице сайта.

Напоминаем, что статьи на конкурс надо присылать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ, поскольку именно на ней ведутся «Посты».

Ну и, конечно, важно соблюдать правила.

Какие статьи участвуют в конкурсе

Настоящие. Статья не может быть о вымышленной технике или событиях. Мы хотим убедиться, что вы написали о своем опыте, а не перевели текст со сторонних ресурсов.

Уникальные. Копии чужих текстов не подойдут, статья должна быть впервые опубликована именно на ITC.ua.

Желательно не использовать искусственный интеллект и всевозможного рода AI для создания статей.

В остальном у вас полная свобода: мы не ограничиваем длину материала, количество знаков и выбор техники, если она соответствует условиям конкурса.

Не забываем еще несколько важных моментов. Во-первых, язык авторских статей на ITC.ua — исключительно украинский. Во-вторых, иллюстративный материал и оригинальные визуализации существенно повышают качество текстов и увеличивают шансы на победу. Бывает так, что человек забыл главное изображение добавить, или как-то криво вставились фото в текст. Но, некоторые авторы вообще без всякой фотки присылают материал. Не делайте так, пожалуйста.

Нам очень приятно, что столько людей пишет статьи, комментирует, читает авторские статьи — это очень вдохновляет, дает нам силу, вдохновение работать, совершенствоваться, развиваться и радовать вас новыми конкурсами с приятными подарками.

Спасибо, что продолжаете писать авторские статьи на ITC!

Желаем вдохновения и успехов!

Прими участие в конкурсе и выиграй игровой руль G923 от ?

Logitech G – лучшее игровое оборудование для вашего идеального игрового места: мыши, клавиатуры, гарнитуры, игровые рули и контроллеры, чтобы вывести ваши победы на новый уровень.



Главный приз в конкурсе - Игровой руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5/Playstation/PC, а также 8 дополнительных призов в виде клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear.