Новый конкурс авторов ІТС.UA — напиши статью и выиграй крутые призы от Logitech!

Прими участие в конкурсе и выиграй игровой руль G923 от ?

Пришло время объявить первый в этом году конкурс авторских текстов на ITC.ua !

Приветсвую всех!

Как я и анонсировал неделю назад, сегодня мы запускаем новый конкурс авторских текстов. Помогут нам его провести наши друзья и партнеры – компания Logitech (молодцы все, кто в анонсе угадал нашего партнера! 🙂

Условия и призы

Призы, как вы уже, вероятно, догадались, будут производства Logitech .

А именно: главный приз – профессиональный игровой гоночный руль Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC .

При первом взгляде на Logitech G923 создается впечатление, что руль перекочевал прямо из дорогого гоночного автомобиля. Оплетка из кожи с ровными швами, прострочкой и перфорацией в местах хвата, спицы из анодированного алюминия, а подрулевые переключатели из матированной нержавеющей стали.

С обратной стороны руля находятся подрулевые лепестки. Они предназначены для ручного переключения передач, левый отвечает за повышение, правый за понижение. Делается это очень быстро, опять же переносить руку в другое положение для этого не нужно.

Но самое интересное скрывается внутри – новая система обратной связи под названием TrueForce . Работает она с помощью системы зубчатой ​​передачи и пары электромоторов, управляемых с помощью специального микропроцессора. Это обеспечивает передачу реалистичных эффектов: руль реагирует на покрытие, которым передвигается автомобиль, вибрирует в такт двигателя, сопротивляется заносу, прокручивается при столкновении и многое другое. Самое интересное, что не имея динамиков, вы можете услышать звук двигателя вашего болида, опять же, имитируемого системой TrueForce .

А еще — 8 призов — это низкопрофильные игровые клавиатуры Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard !

Клавиатура G815 — это настоящее произведение конструкторского и дизайнерского искусства. Легкий ультратонкий корпус устройства состоит из армированной сталью основания и верхней панели, изготовленной из алюминиевого сплава 5052. GL Linear отвечают за плавное нажатие клавиши и, благодаря плавному срабатыванию, переключатели с линейным ходом идеально подходят для игр, где приходится быстро нажимать клавиши. подряд. Таким образом, их по достоинству оценят любители экшнов и MMO-игр.

На всякий случай уточню, что мы не посылаем призы за территорию Украины или на временно оккупированные территории.

С 7 февраля по 8 марта включительно напишите материал на следующие темы:

Какие игровые гаджеты вы использовали, когда начинали играть, какие сейчас и что влияло на изменения, если они были? ( Это может быть статья о старом шариковом Mitsumi, или о культовой Logitech MX1000, о новых девайсах, клавиатурах, гарнитурах и т.д. ) Ваши лучшие победы, связанные с брендом Logitech. ( Расскажите, как вы выиграли чемпионат по Dota своего факультета, или как с друзьями устраивали баталии в Mortal Kombat на всю ночь, как сразу почувствовали разницу в Need for speed, пересев с клавиатуры за свой первый руль Logitech ) Как вы видите развитие гейм-индустрии в ближайшие годы, какие изменения ожидать? ( Как изменят мир гейм-индустрии очки дополненой реальности от Meta и Apple, можно ли ожидать в ближайшее время выхода с подобными продуктами других крупных брендов? Какие игры станут популярнее других? Может что-то неожиданное «выстрелит», как вот, например, Palworld недавно? )

Вот примеры статей из прошлых конкурсов на которые следует ориентироваться при подготовке материала:

Как принять участие в конкурсе

Напишите рассказ в свободном стиле на предложенные темы. Для тех, кто еще по какой-то причине не писал тексты и не участвовал в первом конкурсе, рассказываем, как это можно сделать.

Сначала вам нужно зарегистрироваться, нажав кнопку «Войти» в правом верхнем углу сайта. Затем – «Создать аккаунт».

После регистрации в профайле автора появится кнопка «Создать пост», ведущая на удобный и понятный редактор.

После того, как вы напишете статью, она идет на модерацию и после нее появляется в меню сайта «Сообщения», а статьи, которые нам особенно понравились, появятся на главной странице сайта.

Напоминаем, что статьи на Конкурс надо присылать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ , поскольку именно на нём пишут в Посты.

Ну и важно соблюдать правила , конечно.

Какие статьи принимают участие в конкурсе

Настоящие. Статья не может быть о вымышленной технике или событиях. Мы хотим убедиться, что вы написали о своем опыте, а не перевели текст со сторонних ресурсов.

Уникальны. Копии чужих текстов не подойдут, статья должна быть впервые опубликована именно на ITC.ua. Искусственный интеллект и всяческого рода AI здесь тоже будут плохими помощниками.

В остальном – у вас полная свобода: мы не ограничиваем длину материала, количество знаков и выбор техники, если оно соответствует условиям конкурса.

Подведение итогов и выбор победителей

8 марта завершится прием конкурсных работ и начнется процесс определения победителей конкурса.

Алгоритм определения победителя. Сначала жюри редакции ИТС определит шорт-лист из присланных на конкурс статей. А потом, будет создана страница, на которой все зарегистрированные читатели смогут отдать свой голос по статье из этого шорт-листа, которая им больше всего понравилась. Голоса за победителя будут рассчитаны в той же пропорции 30 на 70, как и в предыдущих конкурсах, где 30% – выбор читателей, а 70% – выбор редакции.

Шорт-лист из лучших статей выберут сотрудники редакции ITC.ua:

Тимур Ворона – Главный редактор ITC.ua.

Владимир Скрипин – заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Павел Чуйкин – заместитель главного редактора, руководитель отдела обзоров

Дмитрий Спасюк – Автор статей и обзоров

Asyris – главный модератор.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 15 марта 2024 года.

С огромным нетерпением ждем ваших текстов.

Желаем воодушевления и успехов!

