Шоураннер "Оно: Добро пожаловать в Дерри" подтвердил 2 сезон с "большими" масштабами

Катерина Левицкая

Шоуранер серіалу "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" підтвердив 2 сезон з "більшими" масштабами

Второй сезон сериала ужасов «Оно: Добро пожаловать в Дерри», основанного на произведениях Стивена Кинга, официально в разработке.


Работу подтвердил шоураннер Андрес Мускетти и пообещал создать «нечто значительно большее», чем нам показали в первом сезоне.

«Мы не можем много сказать, но да», — сказал Мускетти в ответ на вопрос о продолжении. «Очень гордимся тем, что ожидания после первого сезона довольно высоки, и собираемся создать нечто значительно большее».

Остаются вопросы относительно того, когда стартуют съемки, поскольку сама идея была известна еще до фактической премьеры. Создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри» запланировали для шоу по крайней мере три сезона, действие которых будет разворачиваться в обратном порядке: 1962, 1935 и 1908 год.

«Это, по сути, разделы, отражающие исследования Майка Хэнлона, его фрагменты. В течение 27 лет парень пытается понять, что оно такое, что его сделало, кто его сделал, кто его видел и все такое прочее… Поэтому первый сезон — это 1962 год, второй сезон — 1935, а третий сезон — 1908 год», — объяснял Мускетти.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — это приквел к фильмам «Оно», которые срежиссировал Мускетти. История сосредотачивается на происхождении жуткого клоуна Пеннивайза (Билл Скашгорд) и тому, как он неразрывно связан с городом Дерри.


Первый сезон из 8 эпизодов сейчас официально можно посмотреть на HBO Max. На момент релиза шоу вошло в тройку лучших премьер в истории стриминга и получило 80% на Rotten Tomatoes. В рецензиях «Оно: Добро пожаловать в Дерри» сравнивали с более кровавой версией «Очень странных дел».

Источник: Games Radar

