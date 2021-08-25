Користувачі скаржаться на COVID-сертифікати в «Дії» та масово занижують оцінку застосунку в Google Play





Запуск COVID-сертифікатів в «Дії» 20 серпня пройшов, м’яко кажучи, не дуже гладко — користувачі відразу після виходу оновлення почали скаржитися в соцмережах на проблеми з отриманням цифрових сертифікатів, які спостерігались й на етапі бета-тесту, що тривав з 1 липня.

Частина скарг закономірно з’явилася на сторінці застосунку «Дія» в офіційному магазині Google Play Store, де користувачі стали залишати негативні відгуки та занижувати його загальний рейтинг. Станом на цю мить середня оцінка від користувачів знизилась до трьох зірочок з п’яти. У відгуках на сторінках Google Play користувачі масово критикують Мінцифру за невдалий запуск послуги. Що цікаво, судячи зі скарг у соцмережах, проблеми не обмежуються платформою Android — на iOS користувачі стикаються з тими ж технічними багами. Водночас скарг на сторінці «Дії» в App Store поки немає, а рейтинг, як і раніше, складає чотири зірочки із п’яти.

У Мінцифрі поки ніяк не відреагували на невдоволення та критику з приводу проблем з генеруванням COVID-сертифікатів в «Дії». Водночас служба техпідтримки «Дії» у відповідь на скарги декільком невдоволеним користувачам порадила звернутись у заклад / сімейного лікаря для уточнення та при необхідності коригування записів щодо щеплення в державному реєстрі.

https://t.co/rdqmbCibxt – це одна із багатьох локальних медичних систем для закладів охорони здоров’я. Якщо дані в ній, то це не гарантія створення сертифіката. Вакцинуючись, потрібно слідкувати, щоб лікар вніс ваші дані до Центральної бази даних, з якої генеруються сертифікати. — Дія (@diiagovua) August 22, 2021

Між тим Мінцифра публікує детальні інструкції, як правильно згенерувати COVID-сертифікат і Дія.Підпис у Дії, а також хизується на сторінках у соцмережах підтримкою українських ковідних сертифікатів у Європі.