Новости
Криптовалюта Facebook может быть запущена до конца текущего месяца

Криптовалюта Facebook может быть запущена до конца текущего месяца

Криптовалюта Facebook может быть запущена до конца текущего месяца


Долгожданная криптовалюта, разработкой которой занимается Facebook, уже практически готова к запуску. Как заявляют осведомлённые источники, её презентация может состояться в конце июня.

Отмечается, что у Facebook имеются большие планы на свою криптовалюту, а для её продвижения будут применяться различные инструменты. Соцсеть планирует предлагать бонусы для продавцов, принимающих её цифровые деньги. Кроме того, сотрудники проекта могут даже получить оплату в криптовалюте.

Ранее также сообщалось, что Facebook планирует вознаграждать пользователей некоторыми порциями криптомонет, когда они просматривают рекламу или совершают покупки на её платформе. Скорее всего, это будет делаться с целью популяризовать криптовалюту и стимулировать пользователей начать более активно работать с ней. Таким образом, новая криптовалюта Facebook довольно быстро наберётся большое количество пользователей, учитывая, что у соцсети насчитывается более 2 млрд ежемесячно активных пользователей.

Предположительно, блокчейн Facebook будет «гораздо более централизованным» чем у Bitcoin с примерно 100 узлами в своей платежной сети. Компания намерена привлекать сторонние фирмы, чтобы помочь запустить систему. При этом Facebook будет взимать с них лицензионные сборы ($10 млн с каждого партнёра) и вливать их в поддержку криптовалюты традиционными деньгами, чтобы она оставалась стабильной. Потому курс валюты должен быть относительно стабильным.

Facebook отказался комментировать эту информацию.

Источник: Engadget

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить