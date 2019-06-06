Криптовалюта Facebook может быть запущена до конца текущего месяца





Долгожданная криптовалюта, разработкой которой занимается Facebook, уже практически готова к запуску. Как заявляют осведомлённые источники, её презентация может состояться в конце июня.

Отмечается, что у Facebook имеются большие планы на свою криптовалюту, а для её продвижения будут применяться различные инструменты. Соцсеть планирует предлагать бонусы для продавцов, принимающих её цифровые деньги. Кроме того, сотрудники проекта могут даже получить оплату в криптовалюте.

Ранее также сообщалось, что Facebook планирует вознаграждать пользователей некоторыми порциями криптомонет, когда они просматривают рекламу или совершают покупки на её платформе. Скорее всего, это будет делаться с целью популяризовать криптовалюту и стимулировать пользователей начать более активно работать с ней. Таким образом, новая криптовалюта Facebook довольно быстро наберётся большое количество пользователей, учитывая, что у соцсети насчитывается более 2 млрд ежемесячно активных пользователей.

Предположительно, блокчейн Facebook будет «гораздо более централизованным» чем у Bitcoin с примерно 100 узлами в своей платежной сети. Компания намерена привлекать сторонние фирмы, чтобы помочь запустить систему. При этом Facebook будет взимать с них лицензионные сборы ($10 млн с каждого партнёра) и вливать их в поддержку криптовалюты традиционными деньгами, чтобы она оставалась стабильной. Потому курс валюты должен быть относительно стабильным.

Facebook отказался комментировать эту информацию.

Источник: Engadget