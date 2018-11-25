Кризис Bitcoin продолжается. Курс криптовалюты упал ниже $4000 и пока не поднимается

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Обвал рынка криптовалют, который мы наблюдаем с начала этой недели продолжается. Сегодня главная криптовалюта – Bitcoin – установила новый антирекорд. В ночь на 25 ноября курс биткоина впервые с сентября 2017 года опустился ниже $4000. На это указывают данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.

Самое низкое значение курса криптовалюты Bitcoin, зафиксированное за последние 24 часа, составляет $3447,58.

На момент написания этих строк (13:35 по Киеву) за одну виртуальную монету Bitcoin дают $3778,12.

Факторы, с которыми связывают нынешнее падение Bitcoin и остальных криптовалют мы перечисляли в предыдущей заметке.

Справедливости ради отметим, что с момента запуска в 2008 году Bitcoin уже пережил три падения. Сможет ли валюта, которую еще совсем недавно показывала завидную стабильность, пережить нынешнее четвертое падение, и в итоге стать широко распространенным средством платежей, как задумывалось изначально, либо же нас ждет повторение истории доткомов, покажет время.

Источник: CoinDesk