Рынок криптовалют обвалился на $700 млрд — курс Bitcoin скатился до $4000

Всегда интересно наблюдать за сменой тенденций, в особенности в области IT, которая является если не самой, то одной из самых динамично развивающихся. Подумать только, ровно год назад в это время мы наблюдали впечатляющий подъем рынка криптовалют и неотрывно следили за ростом курса главной криптовалюты Bitcoin, которая день за днем ставила новые рекорды. Но с начала этой недели мы наблюдаем резкий обвал рынка, и эта пятница рискует стать для биткоина и всего рынка криптовалют «черной» в буквальном смысле этого слова.

В начале этой недели курс Bitcoin впервые с октября 2017 года опустился ниже $5000, причем криптовалюта, которая до этого несколько месяцев оставалась относительно стабильной, до сих пор продолжает падать. Сегодня утром, 23 ноября, курс криптовалюты Bitcoin едва не установил новый антирекорд, скатившись до $4000. Затем он несколько восстановился, но сейчас опять вошел в нисходящую тенденцию.

Непосредственно сейчас курс Bitcoin составляет $4253,96. Это если ориентироваться на данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.

Параллельно с Bitcoin дешевеют и другие криптовалюты.

Losses in the great cryptocurrency crash of 2018 are nearing $700 billion https://t.co/ryRYZN3odm pic.twitter.com/GJQ7AqExCk

— Bloomberg Crypto (@crypto) November 23, 2018