Рынок криптовалют обвалился на $700 млрд — курс Bitcoin скатился до $4000

Всегда интересно наблюдать за сменой тенденций, в особенности в области IT, которая является если не самой, то одной из самых динамично развивающихся. Подумать только, ровно год назад в это время мы наблюдали впечатляющий подъем рынка криптовалют и неотрывно следили за ростом курса главной криптовалюты Bitcoin, которая день за днем ставила новые рекорды. Но с начала этой недели мы наблюдаем резкий обвал рынка, и эта пятница рискует стать для биткоина и всего рынка криптовалют «черной» в буквальном смысле этого слова.

В начале этой недели курс Bitcoin впервые с октября 2017 года опустился ниже $5000, причем криптовалюта, которая до этого несколько месяцев оставалась относительно стабильной, до сих пор продолжает падать. Сегодня утром, 23 ноября, курс криптовалюты Bitcoin едва не установил новый антирекорд, скатившись до $4000. Затем он несколько восстановился, но сейчас опять вошел в нисходящую тенденцию.

Непосредственно сейчас курс Bitcoin составляет $4253,96. Это если ориентироваться на данные сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах.

Параллельно с Bitcoin дешевеют и другие криптовалюты.

Losses in the great cryptocurrency crash of 2018 are nearing $700 billion https://t.co/ryRYZN3odm pic.twitter.com/GJQ7AqExCk — Bloomberg Crypto (@crypto) November 23, 2018

По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас ниже $140 млрд долларов. Как отмечает Bloomberg Crypto, нынешняя неделя оказалась самой неудачной для криптовалют – с начала года рынок сократился на впечатляющие $700 млрд!!!

«В эту игру по-прежнему вовлечено очень много людей, – отметил в телефонном разговоре с Bloomberg Стивен Иннес, начальник трейдингового отдела на азиатско-тихоокеанских рынках сингапурской Oanda. – Если курс Bitcoin обрушится, и мы увидим значения ниже $3000, дело примет весьма печальный оборот. Все начнут стремительно продавать криптовалюту и выходить из игры».

По прогнозу Иннеса, в ближайшие два месяца курс Bitcoin будет варьироваться в пределах от $3500 до $6500 и потенциально может упасть до $2500 к январю.

Насколько низко в реальности может упасть Bitcoin, прежде чем возобновить рост, если это вообще произойдет, пока остается только гадать.

Что касается нашего украинского «Карбованца», сейчас за один такой дают всего $0,08. Эх, а в былые времена за один виртуальный карбованец можно было получить более $2.

Источник: Сoindesk, Coinmarketcap и Bloomberg