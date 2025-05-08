Бывшие разработчики Monero запустили приватный блокчейн Tari: токены можно майнить на ПК и Mac

Разработчики, стоявшие за блокчейном Monero и его монетой приватности XMRсоздали новый протокол блокчейна первого уровня Tari. В Tari Mainnet запущено приложение Tari Universe, которое делает майнинг криптовалют быстрым, приватным и доступным для всех, кто имеет Mac или ПК на Windows.

Любой с Mac или ПК может скачать приложение Tari Universe на официальном сайте, установить ее и получать вознаграждения, используя вычислительную мощность своего компьютера для майнинга токенов XTM. Каждая транзакция в сети Tari по умолчанию является конфиденциальной, что гарантирует безопасность финансовой информации пользователей.

Tari Universe геймифицирует майнинг. Процесс подтверждения работы (proof-of-work) визуализирован. Это выглядит как строительство башни. За каждый добытый блок пользователь зарабатывает токены XTM. Алгоритм хеширования RandomX Tari, разработанный устойчивым к ASIC. Это гарантирует, что майнинг остается доступным для оборудования потребительского класса. Пользователи могут легко контролировать, сколько вычислительной мощности выделяется на майнинг, и приостанавливать процесс в любое время одним кликом мыши.

Во время тестовой фазы более 700 тыс. пользователей приняли участие в программе airdrop Tari, и почти 100 тыс. из них майнили Tari в тестовой сети с помощью Tari Universe.

Модель эмиссии Tari начинается с запаса 21 миллиард XTM, из которых 30% премайнится, согласно данным с официального сайта. Остальные — 14,7 миллиарда токенов — зарезервированы для публичного майнинга, с вознаграждениями, которые постепенно уменьшаются на основе блоков. 1% хвостовой эмиссии обеспечивает постоянные стимулы для майнеров после первых 12 лет.

Премайнена часть распределяется на инфраструктуру (9%), программы для сообщества (5%), контрибьюторов (4%) и ранних участников (12%), с длительными периодами вестинга, которые начинаются через 6-12 месяцев после запуска основной сети. Сеть использует систему из двух токенов: XTM питает базовый слой (под названием Minotari), тогда как XTR работает на втором слое (Ootle).

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Пользователи могут сжигать XTM в соотношении 1:1, чтобы чеканить XTR через динамический механизм Throttle, который регулирует стоимость чеканки в зависимости от спроса. Комиссии, сожженные во время активности, помогают управлять предложением. Баланс между XTM и XTR разработан таким образом, чтобы со временем стать более тесным.

Источник: Tari